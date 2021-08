Bảo Lâm: Xử phạt 14 lái xe vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 2/8, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát và quản lý đội ngũ lái xe tải vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công an huyện Bảo Lâm kiểm tra, xử lý tài xế xe tải dừng đỗ giao nhận hàng hóa vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh tới đội ngũ lái xe tải vận chuyển hàng hóa lưu thuông qua lại trên địa bàn. Cùng với việc tuyên truyền, các lực lượng Công an huyện Bảo Lâm cũng đã kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch đối với đội ngũ lái xe tải vận chuyển hàng hóa.

Theo thống kê của Công an huyện Bảo Lâm, từ ngày 26/7 đến 2/8, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, các lực lượng đã phát hiện và lập biện bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp điều khiển xe tải liên tỉnh dừng đỗ giao nhận hàng hóa sai quy định, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Căn cứ Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng/trường hợp; tổng số tiền xử phạt là 105 triệu đồng.

Hiện nay, do nguy cơ lây nhiễm dịch bệch Covid-19 từ các lái xe liên tỉnh rất cao, UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo cơ quan công an phối hợp cùng các ngành chức năng và các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch tới các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ tài xế và quần chúng nhân dân. Đối với các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19, ngoài hình thức xử phạt nói trên, cơ quan công an và các ngành chức năng cần tham mưa để UBND huyện Bảo Lâm áp dụng thêm các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động, thu hồi phù hiệu xe… để đảm bảo tính răn đe, tuyên truyền.

HẢI ĐƯỜNG