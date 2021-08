Bảo Lộc: Bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng của gia chủ

(LĐ online) - Ngày 16/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Phùng (26 tuổi, ngụ tại xã Diễn Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo điều tra, vào ngày 25/7, gia đình ông Nguyễn Thế P. (ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) có việc đi ra ngoài miền Bắc nên có nhờ Phùng đến trông coi nhà và quản lý tài sản giúp.

Vì say mê cờ bạc trên mạng Internet nên Phùng thua bạc, lâm vào cảnh nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc, ngày 5/8, Phùng điện thoại cho một tiệm cầm đồ tại TP Bảo Lộc cầm cố bộ sập gỗ lim và bộ bàn ghế Nghê Đỉnh của gia đình anh Phúc lấy 140 triệu đồng.

Chưa hết, đến chiều 6/8, Phùng tiếp tục liên lạc với tiệm cầm đồ trên thế chấp 1 cặp lục bình bằng gỗ của gia đình ông P., rồi viết giấy cầm cố lấy 50 triệu đồng.

Sau khi giao kèo xong, chủ tiệm cầm đồ đến chở tài sản thế chấp về cửa hàng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản toàn bộ số tiền trên cho Phùng.

Lo sợ bị gia chủ phát hiện, ngày 8/8, Phùng thu gom đồ đạc cá nhân rồi lấy xe mô tô của ông P. hòng chạy trốn về Nghệ An nhưng khi đi đến địa bàn xã Tu Tra, huyện Đơn Dương thì bị lực lượng Công an xã Tu Tra bắt giữ.

Sau đó, Phùng được Công an huyện Đơn Dương di lý về Cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, toàn bộ tài sản Phùng chiếm đoạt của gia đình anh Phúc có giá trị 611 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

TIẾN DÂN