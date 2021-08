Bảo Lộc: Bắt giam đối tượng lừa ''chạy án''

(LĐ online) - Ngày 2/8, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết đã khởi tố, bắt giam Trần Thị Phương Thảo (29 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận trình báo của chị N.T.B.N (29 tuổi, ngụ tại thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) về việc chị bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, chị N. có chồng đang bị Công an TP Bảo Lộc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản” và bị thu giữ 1 xe ô tô tải là tang vật liên quan đến vụ án.

Biết được sự tình, Thảo dò la, làm quen và đặt vấn đề với chị N. rằng mình quen biết một số cán bộ Công an TP Bảo Lộc nên giúp được cho chồng chị N. giảm nhẹ tội và lấy được xe ô tô ra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị N. đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng. Có tiền, Thảo tiêu xài cho cá nhân hết, biết chuyện Thảo lừa đảo, chị N. đã làm đơn tố giác tới Công an TP Bảo Lộc.

Ngoài số tiền bị chiếm đoạt, chị N. còn khai báo, Thảo còn lừa đảo chiếm đoạt vàng của chị.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIẾN DÂN