Bắt quả tang 2 thanh niên mua bán ma túy

(LĐ online) - Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt cùng Công an Phường 4, TP Đà Lạt đã tạm giữ hình sự 2 thanh niên, gồm: Phạm Đỗ Cao Nguyên (20 tuổi, trú tại xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai) và Nguyễn Thiên Tùng (24 tuổi, trú tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Đỗ Cao Nguyên và Nguyễn Thiên Tùng tại cơ quan Công an

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an Phường 4 đã mật phục theo dõi tại khu vực hẻm 33 Pasteur (Phường 4, TP Đà Lạt). Đến khoảng 9 giờ ngày 14/8, lực lượng công an phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện ở túi quần của Phạm Đỗ Cao Nguyên có 1 hộp nhựa màu trắng bên có một túi nilong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tại chỗ, Nguyên khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilong là ma túy đá. Số ma túy này do Nguyên mua của Nguyễn Thiên Tùng và cả 2 bên đang giao dịch mua bán với giá 600 ngàn đồng thì bị phát hiện. Qua đó, lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyên và Tùng; đồng thời, tiến hành niêm phong thu giữ các tang vật có liên quan để giao cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐAM TRỌNG