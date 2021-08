Khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên tại Lâm Hà

(LĐ online) - Ngày 19/8, Công an huyện Lâm Hà cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can để điều tra hành vi khai thác lâm sản trái phép tại Tiểu khu 224, lâm phần nằm trên địa bàn xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà).

Hiện trường vụ phá rừng tại Tiểu khu 224

Trước đó, vào ngày 10/8, nhận được tin báo của cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng Lâm Hà về vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra ở Tiểu khu 224, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ vi phạm.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra xác định các đối tượng có dấu hiệu khai thác rừng trái pháp luật nên mời 3 đối tượng về cơ quan chức năng để làm việc. Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu đối tượng Cil Thuận (36 tuổi, ngụ tại thôn Măngline, Phường 7, TP Đà Lạt) và K’Long Ha Huy (26 tuổi, ngụ tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt), khai nhận được ông Nguyễn Văn Hoàng (57 tuổi, ngụ tại thôn Măngline, Phường 7, TP Đà Lạt) thuê đi phát cây mở đường kéo gỗ.

Tiếp tục điều mở rộng, ngày 18/8, Công an huyện Lâm Hà đã bắt các nghi phạm phá rừng dổi; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”; ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an huyện Lâm Hà, qua khám nghiệm hiện trường đã xác định tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 37,546 m3 (gồm các loại gỗ dổi, hoa lý, huỳnh thuộc nhóm gỗ III); trong đó, có nhiều hộp gỗ đã được xẻ chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng.

Liên quan vụ việc, chiều ngày 17/8, phóng viên báo Lâm Đồng Online cùng các đồng nghiệp các báo đã có mặt tại hiện trường vụ vi phạm tại khoảnh 3, Tiểu khu 224 và chứng kiến hàng loạt cây dổi rừng tại cánh rừng nguyên sinh tại đây đã bị cưa hạ không thương tiếc. Nhiều cây trong số này có đường kính gốc từ 0,8 đến 1,5m, dài hàng chục mét đã bị cưa hạ bỏ nằm ngổn ngang nhưng chưa được cơ quan chức năng kiểm đếm, đánh số đưa vào hồ sơ vi phạm. Hầu hết những cây bị cưa hạ này đều đã được các đối tượng cưa xẻ gỗ tại chỗ rồi mang ra khỏi rừng. Hiện trường phần lớn chỉ còn lại gỗ bìa. Các đối tượng tổ chức phá rừng rất quy mô, mở đường, dựng lán trại, trang bị tời, xẻ gỗ ngay tại hiện trường.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Lâm Hà tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo qui định pháp luật.

THỤY TRANG