Thu hồi 69 phù hiệu xe tải, xe khách

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Theo đó, Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 395 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt theo quyết định trên 1,77 tỷ đồng; trong đó, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng đối với 47 lái xe, thời hạn 4 tháng là 2 lái xe; tước giấy, tem chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật - Bảo vệ môi trường 2 trường hợp; tước phù hiệu 2 tháng đối với 14 trường hợp; tước giấy phép kinh doanh vận tải 2 trường hợp.

Qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình, cũng đã thu hồi 69 phù hiệu (31 phù hiệu xe tải, 38 phù hiệu xe khách) của 30 đơn vị và nhắc nhở 40 đơn vị lỗi vi phạm chạy quá tốc độ theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

N.NGHĨA