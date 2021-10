Bảo Lộc: Khởi tố 12 đối tượng tham gia hỗn chiến trong quán karaoke

TIN LIÊN QUAN Bảo Lộc: Hỗn chiến tại quán karaoke, tạm giữ hình sự 12 đối tượng

(LĐ online) - Trong gần 20 đối tượng bị triệu tập liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke Ti Na (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) hôm 24/10, có 12 đối tượng bị khởi tố và 8 đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

12 Đối tượng trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến tại quán karaoke Ti Na bị khởi tố để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”

Chiều 29/10, Công an TP Bảo Lộc cho biết, sau khi được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đơn vị đã đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến tại quán karaoke Ti Na để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời, tiếp tục điều tra để làm rõ thêm hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với một số đối tượng liên quan. Chiều cùng ngày, Công an TP Bảo Lộc cùng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã áp giải các đối tượng trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến tiến hành thực nghiệm lại hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Trong 12 đối tượng bị khởi tố, Công an TP Bảo Lộc đã đọc lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Linh (thường gọi Linh Sún, 46 tuổi), Nguyễn Thái Anh (37 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc), Bùi Văn Mân (30 tuổi, ngụ tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), Mai Thế Nhân (30 tuổi, ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), Lê Duy Thắng (37 tuổi ngụ Phường 1, TP Bảo Lộc), Phạm Hồng Đức (21 tuổi), Nguyên Trung Thành (25 tuổi) cùng ngụ tại phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) và Lê Minh Truy (23 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Trong những đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” thì Nguyễn Xuân Linh và Lê Văn Thắng được xác định là 2 đối tượng cầm đầu của 2 nhóm.

Riêng 4 đối tượng còn lại đã bị khởi tố, gồm: Nguyễn Xuân Thành (34 tuổi), Phạm Hữu Thành (31 tuổi, ngụ tại xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam do bị thương đang điều trị tại bệnh viện; hai đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Bảo Tuấn (16 tuổi, ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc),) Phạm Văn Toàn (17 tuổi, ngụ phường B’Lao, TP Bảo Lộc) được cho tại ngoại dưới dự bảo lãnh của gia đình và sự quản thúc của cơ quan công an vì chưa đủ 18 tuổi.

Như Báo Lâm Đồng online đã thông tin, vào tối 24/10, 2 nhóm thanh niên với khoảng 30 người có mặt tại quán karaoke Ti Na trên đường Trần Phú (phường B’Lao, TP Bảo Lộc). Trong lúc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó, thì 2 bên xảy ra xô xát đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, 2 nhóm thanh niên sử dụng mã tấu, dao, mác, tuýp sắt lao vào chém nhau toán loạn. Vụ hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút làm 4 người trong cả 2 nhóm bị thương phải nhập viên cấp cứu. Sau đó, một nhóm thanh niên lên nhiều xe ô tô rời khỏi hiện trường. Nhóm còn lại cố thủ trong quán karaoke Ti Na. Tiếp nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc và Công an phường B’Lao đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ hỗn chiến.

HẢI ĐƯỜNG