Ông Tống Thiên Vũ làm công việc buôn bán tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Ông đã đăng ký gói trợ cấp 1,5 triệu đồng nhưng chưa được nhận. Ông Vũ đề nghị chính quyền xem xét hỗ trợ cho ông.

Về vấn đề này, UBND xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, lao động tự do thuộc các nhóm công việc sau đây thì thuộc diện được hỗ trợ: 1. Bán hàng rong, nhỏ lẻ đường phố không cố định (mua gánh bán bưng); 2. Gom rác, phế liệu; 3. Bốc vác, chuyển hàng bằng xe 3 gác, xe thô sơ; 4. Bán vé số lưu động; 5. Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh: Ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khoẻ (kể cả bảo vệ các nơi này); 6. Làm việc các nghề, lĩnh vực: Spa, cơ sở làm đẹp (cắt tóc nam, nữ, nail); kinh doanh trò chơi điện tử, Internet.

Điều kiện để các đối tượng trên được xét hỗ trợ phải: Mất việc, thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng; có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại địa phương.

Hiện nay, UBND xã và ban nhân dân ấp tiếp tục rà soát, lập danh sách diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 kiến nghị UBND huyện hỗ trợ đợt 3.

Nếu ông có khó khăn thì liên hệ tổ trưởng nhân dân hoặc trưởng ấp để đăng ký trợ cấp hoặc hỗ trợ lương thực.

(Theo Chinhphu.vn)