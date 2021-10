Shipper công nghệ không ký hợp đồng có được hỗ trợ?

Ông Tạ Tuấn Anh (Hà Nội) là tài xế công nghệ giao đồ ăn của hãng Now. Ông chỉ là đối tác nên không có hợp đồng lao động. Theo Chỉ thị 16, Hà Nội giãn cách xã hội từ ngày 24/7/2021 nên ông không được đi làm. Khi đăng ký nhận gói hỗ trợ tại xã, cán bộ xã báo ông không thuộc đối tượng được hỗ trợ, xã chỉ hỗ trợ đối với xe ôm truyền thống (không qua công ty).

Ông Tuấn Anh hỏi, ông cần làm thế nào để được nhận gói hỗ trợ? Theo ông hiểu thì ông đang là lao động tự do không có giao kết hợp đồng nhưng cán bộ xã lại trả lời ông không thuộc đối tượng đó. Ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc này.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Mục 5 Phần III Văn bản số 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó: “… các đối tượng shipper tự do, shipper công nghệ như Now, Ahamove không có hợp đồng lao động với công ty được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng đúng quy định tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND”.

Đề nghị ông đối chiếu với quy định trên, nếu đủ điều kiện theo quy định, lập hồ sơ theo phụ lục và Mẫu số 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, để được xem xét, giải quyết.

Để biết thêm thông tin chi tiết ông có thể liên hệ với UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc gọi tới Tổng đài điện thoại 1022 - bấm phím số 5 (chọn Nhánh 5) để được giải đáp, hướng dẫn.

(Theo Chinhphu.vn)