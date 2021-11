Bảo Lộc: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

(LĐ online) - Ngày 4/11, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã bắt tạm giữ Hà Đức Độ (33 tuổi, ngụ tại Tổ 18, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Phạm Minh Hải (35 tuổi, ngụ tại Thôn 11, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 ngày 2/11, tại đường Trần Hưng Đạo (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Công an phường Lộc Sơn đã bất ngờ dừng kiểm tra xe mô tô do Hà Đức Độ điều khiển chở theo Phạm Minh Hải do có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra người Hà Đức Độ phát hiện trong túi áo khoác có cất giấu gói bột màu trắng nghi là ma tuý, đối tượng khai nhận là Heroin.

Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.

