Đà Lạt: Xử lý tài xế xe đường dài trả khách vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 1/11/2021, UBND phường 9, TP Đà Lạt đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với tài xế Mã Duy Hoàng, 33 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An do không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tài xế Mã Duy Hoàng điều khiển xe đỗ, đón trả khách tại cây xăng trên đường Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Trước đó, vào lúc 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng thuộc UBND phường 9 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự, Công an TP Đà Lạt kiểm tra phát hiện xe khách thuộc nhà xe Lâm Oanh mang biển kiểm soát: 37B- 02587 do tài xế Mã Duy Hoàng điều khiển đang dừng tại một cây xăng trên đường Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt để trả khách. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 11 người, gồm: 1 tài xế, 3 phụ xe và 7 hành khách. Mặc dù chạy tuyến đường dài từ tỉnh Nghệ An vào TP Bảo Lộc- Lâm Đồng nhưng lúc này trên xe lại treo bảng lịch trình tuyến TP Đà Lạt- TP Bảo Lộc để hòng qua mặt cơ quan chức năng. Điều này, đã vi phạm quy định phải đón trả khách tại nơi tập trung theo quy định để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiềm ẩn lây lan dịch bệnh. Không chỉ có vậy, qua kiểm tra danh sách hành khách, lực lượng chức năng còn phát hiện xe khách trên di chuyển từ tỉnh Nghệ An chở theo 26 hành khách dọc tuyến từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Lâm Đồng.

Do vậy, ngay sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu tất cả 11 người trên xe khách test nhanh Covid-19. Kết quả tất cả đều âm tính với SAR-CoV-2. Vì thế, lực lượng chức năng đã cho phép xe khách tiếp tục di chuyển về TP Bảo Lộc để trả khách; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với tài xế Mã Duy Hoàng theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

ĐAM TRỌNG