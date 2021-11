(LĐ online) - Ngày 5/11, UBND xã Hiệp An cùng các ngành liên quan của huyện Đức Trọng đã tổ chức tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 268, dưới chân núi Voi, thuộc địa bàn xã Hiệp An do Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam quản lý.

Lực lượng chức năng huyện Đức Trọng đang tiến hành tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 268, xã Hiệp An

Các khu vực vi phạm bị cưỡng chế, giải tỏa bao gồm: 3 vị trí đất do ông Nguyễn Thanh Hùng, thường trú tại Hiệp An đã chiếm đất rừng sản xuất, với tổng diện tích 267,5 m2, đã lắp dựng 3 công trình. Trước đó, ông Hùng đã tháo dỡ một phần các công trình trên; hiện trạng chỉ còn lại bếp và nhà vệ sinh, với diện tích khoảng 10 m2.

Khu đất do ông Trần Hữu Út, (thường trú tại thành phố Đà lạt, Lâm Đồng) chiếm và lắp dựng 1 công trình có diện tích 52 m2 trên đất không có cây rừng, kết cấu cột, vì kèo bằng gỗ, vách ván, nền xi măng, chiều cao trung bình 4 m.

Vị trí đất do ông Trương Hải Thanh (thường trú tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) chiếm có một công trình 67,2 m2, kết cấu cột, vì kèo bằng gỗ, vách gỗ, mái lợp tôn, sàn bằng gỗ, chiều cao trung bình 2,9 m.

Ngoài ra, còn 2 vị trí giải toả không xác định được đối tượng vi phạm hành chính. Trong đó, một công trình có diện tích 58 m2, kết cấu cột, vì kèo bằng gỗ, vách gỗ, mái lợp tôn nhựa, sàn bằng gỗ, chiều cao trung bình 2,2 m và một công trình có diện tích 61,88 m2, kết cấu cột, vì kèo bằng gỗ, vách gỗ, mái lợp tôn nhựa, sàn bằng gỗ, chiều cao trung bình 2,2 m. Tất cả các công trình vi phạm trên đều được phát hiện vào tháng 10/2020.

Tại thời điểm tổ chức tháo dỡ các công trình trên, đoàn cưỡng chế đã công bố các quyết định khắc phục hậu quả, quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm theo đúng quy định.

Ông Hồ Hữu Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp An cho biết: Trong số hơn 50 công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 268 dưới chân Núi Voi, thuộc địa bàn xã Hiệp An như thông tin báo chí đã đưa trước đây đã được phân loại, trong đó, có một số công trình do người dân ngoài tỉnh đến mua đất do người dân lấn chiếm trái phép; một số công trình là chòi của người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương làm để canh rẫy cà phê. Tới thời điểm này đã có 22 công trình được tháo dỡ hoàn toàn và trong tháng 11/2021, chúng tôi tiếp tục tháo dỡ 1 công trình nữa. Đối với các công trình còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện trường cơ quan chức năng giải tỏa nhà không phép tại Tiểu khu 268

Trước đó, Báo Lâm Đồng đã có nhiều tin bài phản ánh về “Ngôi làng” biệt thự không phép “mọc” trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực Tiểu khu 268, được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam quản lý, triển khai thực hiện Dự án Khu du lịch dã ngoại từ năm 1992. “Ngôi làng” hoành tráng với hơn 50 căn nhà không phép, trong đó nhiều công trình mang kiểu dáng nhà sàn sang trọng, nhưng tất cả đều dựng không phép khiến dư luận bất bình. Ngay sau khi báo chí thông tin, UBND tỉnh đã có văn bản “hỏa tốc” chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND huyện Đức Trọng khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.