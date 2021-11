Xử phạt 10 triệu đồng cá nhân có hành vi xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên không gian mạng

(LĐ online) - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội an ninh Công an huyện Đạ Huoai phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “V.L” do ông L.Q.V (38 tuổi, thường trú tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) đăng tải 1 bài viết kèm hình ảnh với nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cơ quan Công an làm việc với ông L.Q.V

Cụ thể, ngày 16/10, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết, hình ảnh có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng tải bởi tài khoản Facebook cá nhân “V.L”. Đáng chú ý, tài khoản facebook cá nhân trên có 4975 bạn và 111 lượt theo dõi nên có khả năng tán phát thông tin rộng rãi, xúc phạm nghiêm trọng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xác định bài viết, hình ảnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng Công an huyện Đạ Huoai đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng quản lý và sử dụng tài khoản Facebook trên. Ngay trong ngày 16/10, sau khi làm rõ đối tượng thực hiện hành vi đăng tải thông tin xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an huyện Đạ Huoai đã triệu tập L.Q.V để làm việc. Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông L.Q.V thừa nhận đã sử dụng tài khoản Tiktok cá nhân “V.L” lấy bài viết, hình ảnh cắt ghép có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tài khoản Tiktok “T.L.N”, sau đó sử dụng tài khoản Facebook “V.L” để chia sẻ trên trang cá nhân. Bản thân ông L.Q.V nhận thức được bài viết, hình ảnh trên có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, song vẫn cố ý đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, L.Q.V đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, tự gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Q.V bằng hình thức phạt tiền với mức phạt 10 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

LÊ TIẾN