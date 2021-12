Bảo Lộc: Đang quản lý gần 270 người nghiện, người sử dụng ma túy

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an thành phố đã tập trung đấu tranh, triệt phá 49 vụ án liên quan đến chất ma túy và bắt giữ 120 đối tượng. Tổng tang vật thu giữ hơn 1kg ma túy các loại. Cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ, với 65 bị can. Trong đó, có 2 chuyên án, với 5 bị can bị khởi tố. Cùng với đó, cơ quan điều tra còn tập trung đấu tranh triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke…

Theo thống kê, toàn địa phương đang có 269 người nghiện ma túy, sử dụng ma túy thuộc diện quản lý của cơ quan công an. Theo đánh giá thì số người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố tăng qua các năm. Phần lớn các con nghiện thuộc lứa tuổi thanh, thiếu niên từ 16 đến 32 tuổi. Cơ quan Công an thành phố cùng với các xã, phường đã gọi răn đe, giáo dục và lập hồ sơ quản lý phối hợp với gia đình vận động hàng trăm lượt đối tượng liên quan đến ma túy và đưa các đối tượng nghiện hút đi cai nghiện; xác minh thân nhân, thu thập thông tin bổ sung hồ sơ đối tượng nghiện hút lang thang để vận động đưa đi cai nghiện 9 đối tượng; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với 22 đối tượng; đồng thời, lập 58 hồ sơ đối tượng nghiện ma túy và đề nghị đưa vào diện giáo dục tại các xã, phường để quản lý.

