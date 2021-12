Bắt 4 đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý, trốn truy nã

(LĐ online) - Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022, Công an TP Đà Lạt và huyện Đam Rông đã truy bắt được 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và 1 đối tượng trốn lệnh truy nã.

Công an Đà Lạt bắt được Lương Văn Thọ, bị can đang trốn lệnh truy nã về hành vi “trộm cắp tài sản”

Ngày 16/12, Công an huyện Đam Rông thông tin trong ngày 15/12, Đội Điều tra tổng hợp đã phối hợp với Công an xã Đạ R'Sal tiến hành triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” và 1 đối tượng có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, lực lượng công an bắt quả tang tại nhà bà Đinh Thị Tuyết (xã Đạ Rsal) có Hứa Văn Sơn (27 tuổi) và Nông Văn Tài (19 tuổi), đều ngụ huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang tiến hành bán ma túy trái phép cho Nguyễn Xuân Lương (28 tuổi, ngụ xã Đạ Rsal). Quá trình bắt quả tang, lực lượng Công an huyện thu giữ 400.000 đồng, 1 cục bột màu trắng ngà nghi là ma tuý; các đối tượng khai đây là ma túy loại heroin.

Hai thanh niên bị tạm giữ hình sự tại xã Đạ R'Sal để điều tra hành vi "mua bán trái phép chất ma tuý"

Tới 20 giờ cùng ngày, lực lượng công an tiếp kiểm tra nhà Triệu Quang Thuận (27 tuổi, ngụ xã Đạ Rsal). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 1 cục bột màu trắng ngà được gói trong mảnh giấy báo nghi là heroin, 1 bịch nilon màu vàng bên trong chứa lá thực vật đã khô (nghi là cần sa). Thuận sau đó đã thừa nhận số tang vật trên là ma túy loại heroin, mua từ một đối tượng không rõ họ tên để cất giấu và sử dụng khi cần.

Trong khi đó, tại TP Đà Lạt, trong ngày 15/12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt qua công tác nghiệp vụ đã phối hợp với Công an Phường 6 bắt được Lương Văn Thọ (27 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) khi đối tượng này lẩn trốn lệnh truy nã. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã khởi tố bị can Lương Văn Thọ ngày 5/7/2021 về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, thời điểm khởi tố bị can trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Công an Đà Lạt đã phát lệnh truy nã.

C.PHONG