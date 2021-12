Công an Lâm Đồng tấn công mạnh tội phạm trong tuần đầu ra quân

(LĐ online) - Sau 1 tuần ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022, các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng và công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tập trung lực lượng, triệt phá hàng chục chuyên án, vụ án.

• ĐIỀU TRA NHANH VỤ TRỌNG ÁN, BẮT NHIỀU ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ

2 giờ sáng 19/12, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn Thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, nghi can gây án là Hoàng Văn Lam (SN 1979) do mâu thuẫn chuyện tiền bạc đã dùng dao sát hại vợ và bỏ trốn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm và phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường; đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt Hoàng Văn Lam. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, Lam đã bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một rẫy cà phê ở gần nhà. Trưa cùng ngày, các phòng nghiệp vụ Công an Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã được các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng quyết liệt thực hiện. 6 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong chuyên án đã bị các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự bắt tại TP Hồ Chí Minh sau 27 năm lẩn trốn.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng giết người sau 2 giờ lẩn trốn

• CHỦ ĐỘNG TẤN CÔNG TỘI PHẠM TỪ ĐỊA BÀN CƠ SỞ

Xác định khi mùa vụ cà phê đã thu hoạch xong, tâm lý vui chơi, xả hơi, kèm theo các tệ nạn cờ bạc, ma tuý rất dễ nảy sinh, Công an huyện Đức Trọng đã tăng cường tuần tra nghiệp vụ, kịp thời triệt phá một nhóm đối tượng đánh bạc với nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an. Đêm ngày 15/12, gần 20 cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đức Trọng đồng loạt vây ráp căn nhà của Hoàng Việt Cường, SN 1987 tại thôn Đà Thọ, xã Đà Loan phát hiện, bắt quả tang 15 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên chiếu bạc số tiền 22.300.000đ và tổng số tiền trong người các đối tượng 50.000.000đ. Công an huyện Đức Trọng đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tang vật tại hiện trường vụ đánh bạc

Thời điểm cuối năm, lượng khách đến Đà Lạt nghỉ dưỡng và du lịch rất đông. Xác định nhiều khả năng các đối tượng hình sự, trộm cắp, móc túi sẽ trà trộn, lợi dụng sơ hở để hoạt động. Công an TP. Đà Lạt đã tăng cường nhiều tổ liên lực lượng tuần tra công khai lẫn bí mật tại các điểm vui chơi đông người và trên các tuyến đường vắng cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đặc biệt là các tin báo về lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, phá một chuyên án bắt giữ đối tượng Đặng Công Khanh (SN 1992, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn lợi dụng sự mất cảnh giác, thiếu hiểu biết của người dân trong việc chuyển tiền bằng hình thức trực tuyến của các ngân hàng, Khanh liên hệ với những người có nhu cầu bán tài sản (máy tính, điện thoại...), hẹn gặp mặt trực tiếp để trao đổi mua bán, sau khi đã thỏa thuận xong giá cả, Khanh giả bộ chuyển khoản thanh toán và đưa cho nạn nhân xem tin nhắn đang chuyển khoản, nhưng giao dịch chưa hoàn thành để nạn nhân tin tưởng giao tài sản cho Khanh rồi chiếm đoạt và bỏ trốn. Với thủ đoạn như trên, Khanh đã lừa được 04 người, chiếm đoạt 04 điện thoại Iphone, 01 máy tính xách tay hiệu HP Pavilion 14 bán được 43,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lực lượng Công an bắt giữ Khanh

• ĐÁNH MẠNH TỘI PHẠM MA TUÝ, ĐẨY LÙI TỆ NẠN XÃ HỘI

Ngay sau khi tổ chức ra quân tấn công tấn công trấn áp tội phạm, chỉ trong 2 ngày 15 và 16/12, Công an TP Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đam Rông đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 08 vụ, 10 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy trên địa bàn, thu giữ 5 gói ma túy đá, 1 cục heroin, 4 gói cần sa. Hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo đúng qui định của pháp luật. Đáng chú ý, ngày 20/12, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an Phường 5, TP. Đà Lạt phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Dũng (SN 1991, trú tại TP. Đà Lạt) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho các đối tượng nghiện, tang vật thu giữ gần 0,5 kg ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định trước đây đối tượng Dũng có hoạt động cho vay tiền góp và đòi nợ thuê trên địa bàn TP Đà Lạt, khi lực lượng Công an toàn tỉnh đấu tranh mạnh với nạn tín dụng đen, Dũng chuyển qua buôn bán ma tuý để kiếm lời. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh COVID-19 đối tượng này có kết quả dương tính, Công an Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo qui định. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Dũng để củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Đối tượng Dũng và 0,5kg ma tuý tổng hợp cơ quan Công an thu giữ

• PHÁT HIỆN XỬ LÝ NGHIÊM TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG

Cũng trong tuần qua, qua quá trình trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát môi trường bất ngờ kiểm tra một công ty trên địa bàn Phường 2, TP. Đà Lạt phát hiện 127kg thịt đông lạnh các loại và tại một nhà phân phối thuộc địa bàn Phường 5, TP. Đà Lạt phát hiện 56kg thịt heo đông lạnh, số thực phẩm trên đều được đóng gói nhưng thông tin ghi trên bao bì sản phẩm không đúng thực tế (ghi ngày đóng gói sau ngày sản phẩm được đưa ra tiêu thụ để kéo dài thời hạn sử dụng); đồng thời phát hiện tại một quán ăn gia đình thuộc phường 9, TP. Đà Lạt có 68kg chao đã quá thời hạn sử dụng. Ngoài ra, phát hiện 02 vụ khai thác khoáng sản đá chẻ trái phép tại huyện Lâm Hà; 01 vụ đổ chất thải rắn trái phép ra môi trường tại Đà Lạt. Tất cả các vụ việc trên hiện đang được điều tra làm rõ để xử lý theo đúng qui định. Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an TP. Đà Lạt phát hiện, bắt giữ 02 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng hóa là sữa (10 thùng), mỹ phẩm có in chữ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Số tang vật thịt đông lạnh thông tin bao bì không đúng thực tế

• CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN CÁC VI PHẠM VỀ PHÁO

Khi tết Nguyên đán cận kề, các hành vi vi phạm pháp luật về pháo dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Công an các huyện, thành phố trên địa bàn cũng đồng loạt ra quân đánh mạnh vào loại tội phạm này. Khoảng 16h ngày 17-12, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Bảo Lâm bất ngờ kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 51C- 26.396 do Nguyễn Văn An, trú Thôn 6, xã Lộc Thành điều khiển mang theo 9,8kg pháo nổ. Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan Công an khám xét nơi ở, bắt giữ Đinh Song Linh (Thôn 12, xã Lộc Thành) thu giữ 74,8kg pháo nổ tại nơi ở của Linh. Ngoài ra, trong quá trình khám xét nhà của Nguyễn Văn An thì có Nguyễn Hoàng Hiệp (Thôn 9, xã Lộc Thành) tự nguyện giao nộp 3 kg pháo nổ. Tổng cộng cơ quan Công an đã thu giữ 87,6 kg pháo nổ, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo dúng qui định. Công an Đức Trọng cũng phát hiện bắt quả tang 02 vụ, 02 đối tượng (đều trú tại huyện Đức Trọng) đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ tổng cộng 19 hộp pháo nổ.

2 đối tượng An và Linh cùng tang vật

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay sau khi thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác trinh sát, bám nắm địa bàn qua đó triệt phá nhiều chuyên án, vụ án và đã truy tố, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Từ nay đến sau Tết Nguyên đán, dự báo tình hình an ninh trật tự, trong đó có tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường sẽ còn diễn biến phức tạp dự báo tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường sẽ còn diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các tội phạm để người dân có một cái Tết trọn vẹn, bình yên.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ nỗ lực vượt khó, vừa tham gia phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ không để xảy ra những điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

LÊ TIẾN