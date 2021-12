Đà Lạt: Bắt quả tang 4 thanh niên ''bay lắc'' trong chòi vườn

(LĐ online) - 4 nam thanh niên bị phát hiện sử dụng ma túy trái phép trong chòi vườn gồm: Nguyễn Thành Phú (33 tuổi); Nguyễn Văn Tiên (29 tuổi); Phạm Ngọc Bảo (31 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (30 tuổi), cùng trú tại Phường 12, TP Đà Lạt.

Số ma túy cùng tang vật khác của 4 đối tượng dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng 23/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 12 tổ chức kiểm tra chòi vườn của Nguyễn Thành Phú (tổ Thái An, Phường 12, TP Đà Lạt), thì phát hiện tại chòi vườn phát ra tiếng nhạc mạnh cùng ánh sáng nhiều màu sắc. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện trong căn chòi có 4 đối tượng trên đang có hành vi sử dụng trái phép chất nghi là ma túy trên đĩa sứ. Tại chỗ, cả 4 đối tượng đều khai nhận đang cùng nhau sử dụng ma túy loại Ketamine.

Lực lượng công an tiếp tục kiểm tra thì phát hiện 1 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng ở dưới đất ngay chỗ Nguyễn Văn Tiên ngồi. Tiên khai nhận đây là gói ma túy loại Ketamine mà Tiên mang tới để cùng với các đối tượng Phú, Bảo và Tuấn sử dụng.

Lực lượng công an đã lập biên bản bắt người vi phạm tại chỗ và tạm giữ cả 4 đối tượng cùng tang vật liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐAM TRỌNG