Đức Trọng: Bắt quả tang 2 vụ tàng trữ pháo nổ

(LĐ online) - Ngày 20/11, thông tin từ Công an huyện Đức Trọng cho biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân, tấn công, trất áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhân Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022, qua công tác quản lý đối tượng nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành bắt quả tang 2 vụ tàng trữ hàng cấm nghi là pháo nổ.

Đối tượng Vòng Vĩnh Khìn bị bắt giữ cùng tang vật

Vụ đầu tiên xảy ra tại đường Tô Hiến Thành (Tổ 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) do Hoàng Văn Ph. (16 tuổi, cư trú tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đang có hành vi tàng trữ 7 hộp hình chữ nhật, nghi là pháp nổ, tổng khối lượng là 11,5 ký.

Vụ thứ 2 xảy ra tại đường Nguyễn Tri Phương (Tổ 1, thị trấn Liên Nghĩa), do Vòng Vĩnh Khìn (24 tuổi, cư trú tại thôn Tân Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng), đang có hành vi tàng trữ 12 hộp hình chữ nhật nghi là pháp nổ, có tổng khối lượng là 18 kg.

Hiện, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

N.MINH