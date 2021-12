Đức Trọng: Triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy trái phép

(LĐ online) - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Hải, Lang và Huy khi bị bắt

Vụ đầu tiên, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng phát hiện tại số nhà 595 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, có đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, Đội đã phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa tiến hành kiểm tra hành chính nhà tại địa chỉ trên.

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà có Vòong Kỳ Duyên (28 tuổi, thường trú tại 353 Nguyễn Trãi, thị trấn Liên Nghĩa) và Nguyễn Lê Phương Hải (29 tuổi, thường trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Tiến hành kiểm tra căn gác lửng trong nhà, phát hiện 4 bịch nylon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, ban đầu Nguyễn Lê Phương Hải khai nhận 4 gói nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá của Hải mua về cất giấu để sử dụng cho bản thân; còn Vòong Kỳ Duyên không hề biết Hải tàng trữ ma túy. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Lê Phương Hải; đồng thời, niêm phong toàn bộ tang vật theo đúng quy định.

Được biết, trước khi bị Công an Đức Trọng bắt vì tội tàng trữ ma túy, Nguyễn Lê Phương Hải đã bị Công an TP Bảo Lộc phát lệnh truy nã vì tội cưỡng đoạt tài sản.

Vụ thứ 2, trong lúc tuần tra, phát hiện có đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra đối với 2 nam thanh niên đang điều khiển xe mô tô lưu thông trong hẻm 55 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa.

Tại thời điểm dừng xe kiểm tra, nam thanh niên điều khiển xe khai tên là Lê Thái Lang (31 tuổi, thường trú tại thị trấn Liên Nghĩa); nam thanh niên ngồi sau xe khai tên Hứa Văn Huy (23 tuổi, thường trú tại thị trấn Liên Nghĩa). Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện dưới gầm xe mô tô do Lang điều khiển có 1 gói nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Hứa Văn Huy khai nhận với cơ quan công an gói chất trên là ma túy đá của Huy và Lang cùng nhau chung tiền mua để sử dụng. Khi thấy lực lượng công an, do đã có chất ma tuy trong người, Huy hoảng sợ, ném gói ma túy đang cầm trong lòng bàn tay phải xuống dưới mặt đường ngay tại vị trí dưới gầm xe mô tô nơi Huy và Lang đang dừng xe.

Lực lượng Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Huy và Lang; đồng thời, niêm phong tang vật theo đúng quy định.

Tiến hành điều tra ban đầu, Lang và Huy khai nhận do bản thân Lang và Huy đều nghiện ma túy nên Lang khởi xướng rủ Huy cùng nhau góp tiền mua ma túy để sử dụng. Cả hai bàn bạc, thống nhất mỗi người góp số tiền 100 ngàn đồng, sau đó, Lang điều khiển xe chở Huy đi mua ma túy đá. Huy là người trực tiếp mua gói ma túy đá của một người thanh niên tên Nam tại hẻm 55 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa với số tiền 200 ngàn đồng. Khi mua xong, cả hai đi đến đầu hẻm 55 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ số chất ma túy trên.

Hiện, các vụ việc trên đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

N.MINH