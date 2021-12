Lao động hết hạn hợp đồng có được nhận hỗ trợ?

Bà Nguyễn Mai Ly (Lâm Đồng) là lao động có hợp đồng tại trường mầm non. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tháng 5-10/2021 bà nghỉ việc. Bà Ly hỏi, bà có được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng không? Nếu đúng đối tượng thì tại sao đến nay bà chưa được nhận?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 quy định đối tượng lao động tự do như sau:

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị mất việc làm, không có thu nhập, làm một trong các công việc sau:

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

- Tự làm hoặc lao động làm việc trong các lĩnh vực: Ăn uống, lưu trú, du lịch, cơ sở làm đẹp (cắt, uốn tóc, làm móng, gội đầu), karaoke, vũ trường, quán bar, phòng trà, rạp chiếu phim, cơ sở massage xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, cơ sở tập gym, bida, yoga, golf, hồ bơi.

- Thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách (kể cả lái xe công nghệ), lái xe, phụ xe ô tô chở khách, vận chuyển hàng hóa, xe ngựa chở khách;

- Đánh giày; lao động tại các trường mầm non, nhóm trẻ.

- Người bán vé số lưu động.

Đối chiếu với quy định trên, bà Ly là lao động làm việc tại trường mầm non, có giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Di Linh cũng đã có văn bản trả lời nội dung phản ánh của bà Ly như sau:

Ngày 26/7/2021, UBND thị trấn Di Linh nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ COVID-19 cho lao động tự do theo Quyết định 1900/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng của bà Nguyễn Mai Ly, ngụ tại tổ dân phố 18, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Qua xem xét hồ sơ cho thấy bà Nguyễn Mai Ly làm việc tại trường mẫu giáo mầm non Vành Khuyên thuộc hệ thống trường công lập, bà Nguyễn Mai Ly là lao động có giao kết hợp đồng lao động, được trường ký hợp đồng lao động ngày 1/9/2020, thời gian hợp đồng từ ngày 1/9/2020 đến ngày 31/5/2021.

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ quy định cụ thể như sau:

“Lao động tự do: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị mất việc làm, không có thu nhập”.

Do vậy, trường hợp của bà Nguyễn Mai Ly không thuộc đối tượng hỗ trợ lao động tự do theo Quyết định 1900/QĐ-UBND nên đoàn thẩm định thống nhất không xem xét danh sách đề nghị cấp trên hỗ trợ.

Ngày 8/11/2021, UBND thị trấn Di Linh đã tiến hành xác minh tại trường mẫu giáo nơi làm việc của bà Nguyễn Mai Ly và được Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Bà Nguyễn Mai Ly hiện là nhân viên hợp đồng của trường mẫu giáo, đã làm việc tại trường từ ngày 1/9/2020 đến 31/5/2021, công việc là nhân viên tạp vụ.

Ngày 1/9/2020 trường có ký hợp đồng lao động với bà Nguyễn Mai Ly nhân viên hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 1/9/2020 đến 31/5/2021.

Do vậy, đến hết ngày 31/5/2021 bà Ly nghỉ việc tại trường, lý do nghỉ là hết thời hạn làm việc theo hợp đồng lao động đã ký.

Do đó, bà Nguyễn Mai Ly không nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và không phải lao động tự do được quy định hỗ trợ theo Quyết định 1900/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

(Theo Chinhphu.vn)