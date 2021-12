Phạt 12,5 triệu đồng người đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức

(LĐ online) - Chiều 9/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Bảo Lâm vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng ông T.B (57 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) về hành vi “đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức”.

Ông T.B làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó, qua công tác kiểm tra trên không gian mạng, Công an huyện Bảo Lâm phát hiện tài khoản Facebook cá nhân T.B đăng tải nhiều bài viết sai sự thật với nội dung công kích, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, kêu gọi thay chế độ ở Việt Nam.

Xác định các bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập ông T.B lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông T.B thừa nhận thời gian qua đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “T.B” để đọc tin tức, xem video liên quan đến các vấn đề chính trị - xã hội trên không gian mạng.

Đáng chú ý, trong tìm hiểu, ông T.B không chắt lọc thông tin, không kiểm chứng tính chính xác, bị tiêm nhiễm bởi các thông tin xấu, độc, sai sự thật dẫn đến nhận thức sai lệch. Sau đó, chính ông T.B tiếp tục chia sẻ, tự biên soạn các bài viết sai sự thật với nội dung công kích, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, kêu gọi thay đổi chế độ ở Việt Nam, đăng tải trên trang Facebook cá nhân T.B. Sau khi làm việc với cơ quan công an, T.B đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an huyện Bảo Lâm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông T.B bằng hình thức phạt tiền với mức phạt 12,5 triệu đồng về hành vi “đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức” quy định tại điểm a, khoản 3, điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

C.PHONG