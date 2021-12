(LĐ online) - Ngay khi ra quân tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết, cơ quan công an các đơn vị đã triệt phá thành công nhiều vụ án.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường

Tại Đức Trọng, sáng 16/12, Công an huyện Đức Trọng cho biết đã bắt quả tang 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, phát hiện số tiền trên chiếu bạc hơn 22 triệu đồng, trên người các đối tượng tham gia 50 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 12, qua công tác trinh sát địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện xác định về một nhóm từ 10 đến 20 đối tượng thường tụ tập đánh bạc ăn tiền trên địa bàn xã Đà Loan. Để che giấu hoạt động phạm pháp, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm và nguỵ trang với nhiều hình thức tinh vi. Sau 2 tuần theo dõi, tối 15/12, gần 20 cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đức Trọng đồng loạt vây ráp căn nhà của Hoàng Việt Cường (34 tuổi, tại thôn Đà Thọ, xã Đà Loan) phát hiện, bắt quả tang 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên chiếu bạc số tiền 22,3 triệu đồng, 1 chén sứ, 1 dĩa sứ, 4 quân vị và tổng số tiền trong người các đối tượng là 50 triệu đồng.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng đều quanh co chối tội, không nhận việc tham gia đánh bạc. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã làm rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng trong vụ việc. Qua đó xác định Hoàng Việt Cường chính là đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc. Mỗi ván, các đối tượng tham gia đánh từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm này cũng khai nhận trước đó có tham gia đánh bạc nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau. Hiện, Công an huyện Đức Trọng đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tại huyện Di Linh, chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi làm lễ xuất quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tối 15/12, Công an huyện Di Linh đã bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/12, tổ tuần tra của Công an huyện Di Linh trong khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 20, khi đến giao lộ đèn tín hiệu giao thông thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Di Linh thì phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Huấn (27 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi. Tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi áo khoác của Nguyễn Quốc Huấn có 2 túi nilon chứa ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huấn tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Huấn khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng tại TP Bảo Lộc để sử dụng. Khi đang trên đường lên TP Đà Lạt thăm bạn gái thì bị lực lượng công an bắt giữ. Được biết, Nguyễn Quốc Huấn là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã có 1 tiền án về tội tàng trữ chất ma túy vào năm 2016.

Vụ việc đang được Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tại TP Đà Lạt, trong quá trình tuần tra giải quyết trật tự công cộng, Công an Phường 1 đã bắt quả tang 2 đối tượng mua bán cần sa. Hai đối tượng này gồm: Nguyễn Đoàn Lâm (21 tuổi, trú tại Phường 10, TP Đà Lạt) và Phùng Văn Tuấn (25 tuổi, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà).

Hai đối tượng Nguyễn Đoàn Lâm và Phùng Văn Tuấn

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 15/12, Công an Phường 1 tiến hành giải quyết trật tự công cộng tại đường Nguyễn Chí Thanh, đã dừng xe mô tô do Lâm và Tuấn đang đi. Quá trình dừng xe kiểm tra, Công an phát hiện trong túi áo mà Tuấn đang mặc rơi ra 1 gói thuốc lá hiệu seven. Tiếp tục kiểm tra bên trong gói thuốc lá có 1 gói nilon màu trắng bên trong có đựng cành lá thực vật khô nghi là ma túy cần sa.

Khi Công an kiểm tra Lâm thì phát hiện trong túi áo khoác mà Lâm đang mặc rớt xuống một bịch nilon màu đen bên trong có đựng cành lá thực vật khô nghi là ma túy cần sa. Tại chỗ, Lâm khai nhận số cành lá thực vật khôô trên là ma túy cần sa do Lâm vừa mua của Tuấn với giá 1,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an Phường 1 đã lập biên bản bắt người vi phạm quả tang tại chỗ và đưa cả Tuấn và Lâm về trụ sở làm việc. Tại đây, cả Lâm và Tuấn đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do vậy, Công an Phường 1 đã tạm giữ Lâm và Tuấn cùng toàn bộ tang vật là ma túy cần sa để bàn giao Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ./.

LÊ TIẾN - ANH KHOA – ĐAM TRỌNG