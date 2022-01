Bám cơ sở để phòng chống pháo nổ trong dịp tết

(LĐ online) - Để Nhân dân vui xuân đón tết trong an lành, không xảy ra những vụ việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đang bám cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kịp thời nắm bắt phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để ngăn chặn, răn đe.

Công an huyện Bảo Lâm triệt phá 1 đường dây tàng trữ, vận chuyện trái phép hơn 110 kg pháo nổ, khởi tố 3 đối tượng liên quan

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khi mọi người đã tạm gác lại công việc bận rộn hàng ngày để dành thời gian mua sắm, sửa soạn chuẩn bị những điều kiện tốt nhất chăm lo cho tổ ấm gia đình thì lực lượng công an đang kiên trì bám sát cơ sở đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) để người dân vui xuân, đón tết trong an vui.

Theo đánh giá của công an các địa phương, tết là thời điểm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội cần phải nắm chắc tình hình, bám cơ sở để đấu tranh, phòng ngừa. Một trong những loại tội phạm, tệ nạn đang có chiều hướng gia tăng những ngày cận tết ảnh hướng đến tình hình ANTT địa phương chính là hành vi tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ trái pháp luật.

Ý thức rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đang phối hợp cùng công an các xã, phường, thị trấn cùng chính quyền các cấp bám địa bàn, dõi theo những đường dây tàng trữ, buôn bán pháo nổ để đấu tranh, triệt phá. Đây được xem là biện pháp quyết liệt với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng người dân đốt pháo trong dịp tết, đặc biệt là đêm giao thừa.

Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu tháng 12/2021, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã quát triệt tới từng CBCS lấy phương châm giữ vững ANTT, đảm bảo cuộc sống bình yên, an lành cho Nhân dân là mục tiêu cốt lõi. Do vậy, ngoài giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ, chúng tôi còn thường xuyên đôn đốc, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của từng CBCS trong đơn vị, lấy việc trấn áp, răn đe làm trọng tâm. Với quyết tâm đó, đơn vị đã liên tục phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ, nhiều đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, buôn bán pháo nổ”.

Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 23/1/2022, Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện 9 vụ, 11 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. Lực lượng chức năng đã tịch thu 124 kg pháo nổ các loại. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 2 vụ, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng cũng đang điều tra, xử lý 7 vụ, 9 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, buôn bán pháo nổ. Cùng với đó, trong ngày 28/1 (26 tháng Chạp), Công an xã Lộc Ngãi đã lập biên bản vi phạm hành chính 1 trường hợp đốt pháo trái phép và xử phạt số tiền 6,5 triệu đồng.

Tại huyện Bảo Lâm, để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong đấu tranh, ngăn chặn hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán và vận chuyển pháo trái phép, công an các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức ký cam kết đối với 128/128 thôn, tổ dân phố; đồng thời, ký cam kết với hơn 5.500 hộ kinh doanh, nhà xe, lái xe và 67 nhà trường, cơ sở giáo dục không mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển và đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán.

Tương tự, trong thời gian qua, CBCS Công an Bảo Lộc cũng thường xuyên bán cơ sở, đấu tranh bóc gỡ các đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng cấm là pháo nổ trái phép. Qua đó, lực lượng công an đã bắt giữ 3 vụ, với 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển gần 50 kg pháo nổ các loại. Ngoài ra, lực lượng công an các xã, phường như Đại Lào, B’Lao, Lộc Phát… cũng đã triệu tập nhiều thanh, thiếu niên có hành vi đốt pháo trái phép lên răn đe. Qua đó, có 3 thanh niên bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5,5 - 8 triệu đồng/trường hợp.

Theo Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ nhằm ngăn chặn triệt để nạn đốt pháo trong dịp tết, đơn vị đã giao các đội nghiệp vụ thường triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá. Trong khi đó, công an các phường, xã được giao nhiệm vụ bán địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo. “Mọi hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ trái phép sẽ được xử lý nghiêm, tương ứng với hình thức xử phạt cao nhất theo quy đinh của pháp luật. Từ nay đến đêm giao thừa, nếu công an xã, phường nào để xảy ra tình trạng người dân đốt pháo nhiều gây mất ANTT thì trưởng đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công an thành phố. Vì vậy, chúng tôi rất cần sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác để ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ” - Đại tá Phùng Tất Thành cho biết thêm.

