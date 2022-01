Bảo Lâm: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Trong quá trình bị công an mật phục bắt giữ quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Hướng đã manh động, liều lĩnh chống đối gây thương tích cho 2 trinh sát tham gia đánh án.

Nguyễn Văn Hướng bị bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy

Chiều 23/1, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đang ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hướng (50 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào chiều 22/1, khi Nguyễn Văn Hướng điều khiển xe máy lưu thông đường liên xã Lộc An - Lộc Đức thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Môi trường Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng công an 2 xã Lộc An và Lộc Đức mật phục kiểm tra khẩn cấp. Lúc bị kiểm tra, Hướng đã manh động chống đối không chịu hợp tác khiến 2 trinh sát bị trầy xước ở tay và chân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng khống chế đối tượng. Qua kiểm tra, trinh sát đã thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá mà đối tượng đang cất giấu trong người. Tiếp tục kiểm tra phòng trọ của Hướng tại (Thôn 3, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc), cơ quan công an phát hiện thêm 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng được đối tượng cất giấu trong phòng trọ.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Hướng khai nhận, 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nói trên là chất ma túy đá. Hướng là người nghiện ma túy nặng, nên mua lại số ma túy nói trên để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

HẢI ĐƯỜNG