Bảo Lâm: Bắt quả tang 2 thanh niên tàng trữ pháo nổ trái phép

(LĐ online) - Chiều 24/1, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành An (22 tuổi, ngụ tại xã Lộc Đức) và Nguyễn Đức Thái (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển hàng cấm là pháo nổ” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào trưa 23/1, tại Thôn 3 (xã Lộc An), các lực lượng Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp bắt quả tang An và Thái đang tàng trữ 6 hộp pháo hoa nổ trái phép, với tổng trọng lượng 14,2 kg. Qua làm việc với cơ quan công an, An và Thái khai nhân, số pháo trên được các đối tượng mua từ tỉnh Đồng Nai về bán lại để kiếm lời. Từ lời khai của 2 thanh niên, Công an huyện Bảo Lâm đã vận động thêm 2 thanh niên giao nộp thêm 2 hộp pháo hóa vừa mua của An và Thái.

Công an huyện Bảo Lâm cho biết: Theo quy định của pháp luật thì pháo nổ các loại là hàng cấm, với các điều khoản xử phạt nghiêm minh tương ứng với tất cả các hành vi vi phạm liên qua. Trong đó, tội sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 và bổ sửa đổi bổ sung 2017 thì người nào thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 6 kg đến dưới 40 kg thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Người phạm tội thuộc trường hợp sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 40 kg đến dưới 120 kg, thì bị phạt tiền từ 1 đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; phạm tội thuộc trường hợp sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120 kg trở lên, thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. Tương tự, tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ được quy định cụ thể yếu tố định lượng cùng những quy định về mức xử phạt tương đương tội sản xuất, buôn bán pháo nổ nêu trên đối với người vi phạm.

Đối với hành vi đốt pháo, người dân chỉ được sử dụng loại pháo hoa Z121 do Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 (thuộc Bộ Quốc phòng) sản xuất và có các hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Các loại pháo hoa còn lại đều là hàng cấm, nên khi người dân sử dụng sẽ bị xử phát vi phạm hành chính số tiền 5 - 10 triệu đồng được quy định tại Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP đối với hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép.

HẢI ĐƯỜNG