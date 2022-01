Bảo Lâm: Thực nghiệm hiện trường vụ án giết chủ vườn cà phê cướp tài sản

(LĐ online) - Chiều 26/1, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hoàn tất công tác thực nghiệm điều tra vụ án “Giết người, cướp tài sản” tại hiện trường xảy ra vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng dẫn giải Đặng Văn Luyến (đội nón bảo hiểm) dựng lại hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản.

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, nạn nhân của vụ án là ông Bùi Văn Thăng (62 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc). Còn hung thủ ra tay sát hại nạn nhân là Đặng Văn Luyến (42 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang, tạm trú làm thuê tại Bảo Lâm).

Theo đó, quá trình thực nghiệm, bị can Đặng Văn Luyến đã thuật lại quá trình từ nảy sinh ý định đến việc ra tay sát hại nạn nhân tại địa điểm, thời gian gây án của bị can. Đây là cơ sở để cơ quan điều tra đối chiếu, đánh giá tính khách quan của các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án. Qua đó, phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật tránh bỏ lọt tội phạm hoặc gây oan sai.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/1/2022, Công an huyện Bảo Lâm nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể người đàn ông bên bờ hồ Đắk Long Thượng (thuộc Thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Sau 72 giờ truy xét, cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Đặng Văn Luyến. Tiến hành đấu tranh đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng xà beng ra tay sát hại ông Bùi Văn Thăng với mục đích cướp tài sản gồm 1 điện thoại và ví tiền của nạn nhân.

HẢI ĐƯỜNG