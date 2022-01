Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp 3 con nghiện đột nhập tiệm cửa sắt trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Chiều 21/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Đỗ Ngọc Minh (27 tuổi, ngụ tại thôn Ánh Mai, xã Lộc Châu), Phạm Văn Toàn (23 tuổi) và Nguyễn Trung Nguyên (25 tuổi), cùng ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

3 đối tượng Minh, Toàn và Nguyên bị khởi tố bắt tạm giam

Thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 20/1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tư báo tố giác tội phạm từ ông Trần Quang (ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) trình báo về việc tiệm cửa sắt của gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Các trinh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, lực lượng trinh sát xác định Minh, Toàn, Nguyên là những đối tượng gây ra vụ trộm tại tiệm cửa sắt gia đình ông Quang. Sau khi củng cố các vật chứng, chứng cứ liên quan, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Minh, Toàn và Nguyên để phục vui công tác điều tra. Cơ quan công an cũng đã thu giữ các tang vật vụ trộm, gồm: 1 cục nguồn, 1 máy hàn, tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Qua làm việc, 3 đối tượng khai nhận cùng nhau phá của tiệm cửa sắt đột nhập trộm cắp các tài sản nêu trên. Các đối tượng đều nghiện ma túy nặng, không có công ăn, việc làm nên rủ nhau đột nhập trộm cắp tài sản đẩy lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đã tống đạt quy định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam Minh, Toàn và Nguyên để điều tra làm rõ tội “Trộm cắp tài sản”.

HẢI ĐƯƠNG