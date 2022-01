Bảo Lộc: Bắt quả tang 2 thanh niên tàng trữ và mua bán pháo lậu

* Phát hiện vụ tàng trữ sản phẩm động vật rừng số lượng lớn

(LĐ online) - Với vỏ bọc là nhân viên giao hàng, bằng thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã cùng nhau tổ chức tàng trữ, mua bán pháo nổ nhập lậu để kiếm lời.

Hoàng Văn Quý bị bắt giữ khi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Chiều 19/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Hoàng Phương Nam (22 tuổi, ngụ tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) và Hoàng Văn Quý (24 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, mua bán hàng cấm là pháo nổ nhập lậu trái phép”.

Trước đó, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, vào chiều 18/1, khi Nam và Quý đang thực hiện phi vụ giao dịch pháo nhập lậu tại tại kho hàng một công ty giao hàng chuyển phát nhanh trên địa bàn phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc mật phục bắt quả tang. Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ 8 hộp pháo hoa nhập lậu, với tổng trọng lượng hơn 9kg. Khám xét kho hàng cùng nơi ở của Nam và Quý, công an thu giữ thêm 2 bịch pháo bi, với trọng lượng 0,6kg/bịch.

Bước đầu, Hoàng Phương Nam khai nhận mua lại các loại pháo nổ từ Hoàng Văn Quý và lợi dụng nhân viên giao hàng để bán kiếm lời. Hiện, Nam và Quý đang bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Các tang vật sản phẩm động vật rừng mà ông Hoàng Văn Tình tàng trữ trái phép bị tịch thu

Ngoài vụ việc này, Cũng trong thời gian tháng cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện bắt quả tang 25 vụ vi phạm phát luật trên các lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế và môi trường. Các vụ việc vi phạm được phát hiện chủ yếu tập trung vào các hành vi như buôn bán thuốc lá lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, vận chuyển khoáng sản trái phép và buôn bán, tàng trữ hàng cấm. Qua đó, cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 190 triệu đồng; đồng thời, thu giữ nhiều tang vật, trị giá hơn 146 triệu đồng.

Trong số các vụ vi phạm được phát hiện xử lý có vụ việc tàng trữ sản phẩm động vật rừng và người vi phạm là ông Hoàng Văn Tình (ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc). Các sản phẩm động vật rừng do ông Tình tàng trữ được Công an TP Bảo Lộc lập biên bản thu giữ với 41 loại gồm: 1 đầu bò tót rừng Châu Phi, 9 xương đầu khỉ, 1 sản phẩm nghi tiêu bản khỉ, 1 đầu gấu, 2 xương đầu dê, 5 xương đầu nai, 4 xương đầu hươu, 4 xương đầu trâu, 3 sản phẩm da bò, 1 móng gấu và 1 móng hổ.

HẢI ĐƯỜNG