Bảo Lộc: Bắt quả tang 4 con bạc đang sát phạt nhau trong quán cà phê

(LĐ online) - Chiều 19/1, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Lê Trung Dũng (46 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi) cùng ngụ tại quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Quang Minh (49 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Văn Thành (29 tuổi, ngụ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ tội “đánh bạc”.

4 con bạc bị bắt quả tang khi đang sát phạt nhau

Trước đó, vào chiều 17/1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo từ quần chúng về việc tại quán cà phê 19 (thuộc Tổ dân phố 18, phường Lộc Sơn) có tụ điểm thường xuyên tổ chức đánh bài ăn tiền. Các trinh sát đã nhanh chóng có mặt kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng gồm Dũng, Hằng, Minh và Thành đang đánh bài phỏm ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4,5 triệu đồng trên chiếu bạc; đồng thời, thu giữ 25,3 triệu đồng trên người các con bạc.

Cơ quan công an đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với 4 đối tượng và lập biên bản niêm phong, thu giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an TP Bảo Lộc, thời gian qua người dân đã nhiều lần phản ánh và thậm chí viết đơn tố cáo việc quán cà phê 19 thường xuyên tổ chức đánh bạc gây mất an ninh trật tự tới chính quyền và Công an phường Lộc Sơn. Quán cà phê này do ông Lê Hoàng Minh (40 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn) làm chủ. Qua xác minh của cơ quan công an, quán cà phê này nằm cạnh bến xe Đức Long, nên Minh thường xuyên tổ chức để tài xế, phụ xe tới đánh bạc rồi thu tiền xâu gây mất an ninh trật tự. Chính quyền và cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng chủ quán không tuân thủ các quy định của pháp luật khiến người dân bức xúc.

NGUYỄN QUÂN