Cát Tiên: Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn đốt pháo trong đêm giao thừa

(LĐ online) - Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an huyện Cát Tiên đã đồng loạt ra quân, tuần tra trên khắp các tuyến đường trên địa bàn huyện để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Từ thời điểm 18 giờ, các tổ công an cơ động của huyện Cát Tiên đã đồng loạt tuần tra các khu vực, tuyến đường, địa bàn trọng điểm trên địa bàn.

Những năm trước, tình trạng vi phạm về sử dụng pháo trong đêm giao thừa ở huyện Cát Tiên có phần diễn biến phức tạp, do đó, năm nay, lãnh đạo Công an huyện Cát Tiên đã quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng này.

Thượng tá Lê Văn Việt - Phó trưởng Công an huyện Cát Tiên cho biết: Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhất là thời điểm đêm giao thừa được xem là thời điểm "vàng" để các đối tượng buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ các loại. Bên cạnh đó, quan niệm đốt pháo khi tết đến, xuân về để lấy may của một bộ phận người dân đã dẫn đến các hành vi vi phạm về pháo nổ trên địa bàn huyện Cát Tiên vẫn tiếp diễn.

Với mục tiêu không để xảy ra đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhất là trong đêm giao thừa, Công an huyện Cát Tiên đã huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều tổ chốt tại tất cả các xã, thị trấn và 1 tổ cơ động chốt chặn trên địa bàn.

Bắt đầu từ thời điểm 18 giờ tối ngày 31/1, các tổ công an cơ động của huyện Cát Tiên đã đồng loạt thực hiện đi tuần tra các khu vực, tuyến đường, địa bàn trọng điểm trên địa bàn; thực hiện nhắc nhở các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi vi phạm liên quan đến pháo và đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở các trường học có biểu hiện sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo… để theo dõi, đấu tranh.

Đồng thời, Công an huyện Cát Tiên cũng tăng cường lực lượng về cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát các địa bàn giáp ranh, cụm dân cư… nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, để phục vụ công tác giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Cát Tiên cũng đã đưa vào sử dụng flycam quan sát tầm cao.

Theo đánh giá, năm nay, tình trạng người dân đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại địa bàn Cát Tiên đã giảm hẳn so với các năm trước.

HOÀNG SA