Công an huyện Đức Trọng liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ

(LĐ online) - Cứ đến dịp cuối năm, tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép lại có chiều hướng gia tăng, kéo theo đó là những hệ lụy do pháo nổ gây ra.

Tang vật bị thu giữ

Trong những ngày qua, lực lượng công an huyện Đức Trọng đã liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm hàng chục ký pháo nổ.

Theo Công an huyện Đức Trọng, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ ngày 7/1 đến nay. Tổng số lượng pháo thu giữ là gần 90 kg.

Thượng tá Lê Thái – Trưởng Công an Huyện Đức Trọng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đơn vị đã phân công đội công an kinh tế, cán bộ cơ sở tăng cường bám địa bàn, bám cơ sở, nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm có dấu hiệu phức tạp về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, để triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn; chủ động rà soát, nắm tình hình trên mạng Internet, các trang mạng xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuần tra vũ trang... qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển pháo trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động động Nhân dân thực hiện nghiêm Nghị định 137 của Chính Phủ. Do vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội công an kinh tế huyện đã phát hiện trên địa bàn những ngày qua xuất hiện nhiều đối tượng có hành vi nghi là buôn bán pháo nổ. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã đấu tranh, bắt giữ kịp thời đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tăng cường biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, Thượng tá Lê Thái cho biết thêm: “Dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo còn diễn biến phức tạp, do hám lợi, các đối tượng vẫn sẽ vận chuyển pháo lậu vào địa bàn huyện để bán kiếm lời hoặc sử dụng đốt trong dịp tết. Do vậy, để thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi, vi phạm pháp luật từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị sẽ chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động để kịp thời phát hiện, bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương, để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc.

Hiện nay, việc sử dụng trái phép các loại pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm. Tùy thuộc vào số lượng pháo, hậu quả, mức độ của hành vi sẽ bị xử lý hành chính. Bên cạnh, hành vi đốt pháo còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, việc đốt pháo rất dễ dẫn đến tình trạng cháy nổ, thương tật… Chính vì vậy, các ngành chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, không tham gia mua bán pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là mua bán trên các phương tiện xã hội, như; Facebook, Zalo… Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Vai trò của các trường học là hết sức quan trọng trong việc giáo dục học sinh, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để tránh vi phạm, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề.

