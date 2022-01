Công an phường lập nhiều thành tích trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm

Sau hơn hai tuần ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022, Công an Phường 12, TP Đà Lạt đã tập trung lực lượng, triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường và đạt nhiều thành tích nổi trội…

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt trên đường Ngô Gia Tự.

Nằm ở phía Đông Bắc TP Đà Lạt, tiếp giáp với huyện Lạc Dương, có tuyến Quốc lộ 27C (tên cũ là đường ĐT 723 - cung đường nối TP biển Nha Trang với TP hoa Đà Lạt) chạy qua, Phường 12 (TP Đà Lạt) có vị trí giao thương hết sức thuận lợi. Đây còn là một trong những địa bàn tập trung rất đông lao động tự do để sản xuất, thu hoạch hoa tết hàng năm, nhưng đi cùng với đó luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Theo đó, giai đoạn cuối năm là thời gian các loại tội phạm liên tục gia tăng, đặc biệt là trên lĩnh vực an ninh trật tự. Với vai trò đơn vị dẫn đầu các lực lượng cơ sở về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, ngay sau khi Công an TP Đà Lạt tổ chức lễ phát động (ngày 15/12/2021), Công an Phường 12 đã “nổ phát súng đầu tiên” trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP Đà Lạt, bắt quả tang vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên đường Ngô Gia Tự, đoạn qua cổng Khu Du lịch Kim Ngân Hills thuộc tổ Thái An (Phường 12). Và, chỉ sau 15 ngày ra quân, Công an Phường 12 đã phá 5 vụ, bắt 6 đối tượng phạm tội về ma túy.

Nổi cộm là vụ 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại khu nhà trọ ở tổ Thái An (Phường 12). Cụ thể, lúc 22 giờ 15, ngày 24/12/2021, Công an Phường 12, TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra hành chính dãy nhà trọ của ông N.M.C (tổ dân phố Thái An), phát hiện tại Phòng số 13 của khu nhà trọ này có hai nam thanh niên trong phòng có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong hộp nhựa đựng tăm bông trên kệ bếp sát cửa ra vào có một gói nilon màu trắng, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bồn cầu có một chai tự chế và trên chiếu nơi hai đối tượng đang ngồi có hộp quẹt ga. Hai thanh niên này khai tên Nguyễn Đình Tùng (SN 1994, HKTT Thành Công, Thạch Thành, Thanh Hóa; đang tạm trú tại tổ dân phố Thái An) và Bùi Văn Nam (SN 1991, HKTT Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa; tạm trú tổ dân phố Hồ Than Thở, Phường 12, TP Đà Lạt).

Qua đấu tranh, khai thác nhanh, Nam, Tùng khai nhận khi nghe công an yêu cầu kiểm tra, do hoảng sợ nên đã thực hiện việc tẩu tán dụng cụ sử dụng ma túy vào bồn cầu và cất giấu ma túy. Đối tượng Tùng cũng khai nhận chất tinh thể màu trắng trong gói nilon là ma túy đá, được đối tượng mua từ một nam thanh niên tên “Chung” không rõ nhân thân, lai lịch với giá 300.000 đồng nhằm mục đích sử dụng. Công an phường đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và chuyển hồ sơ, tang vật, đối tượng đến Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy để thụ lý theo thẩm quyền quy định.

Trước đó, khoảng 1h ngày 20/12/2021, Công an Phường 12 tiến hành kiểm tra căn nhà cho thuê nguyên căn tại địa chỉ tổ Thái An do ông Phạm Văn An (SN 1998, HKTT xóm Chuyền, Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa) thuê nhà. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phường phát hiện trong nhà tại phòng khách có 2 viên nén nghi là ma túy. An khai nhận 2 viên nén là ma túy tổng hợp mua của một người tên “Bo” (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 200.000 đồng để sử dụng khi cần và 42 bình N2O chứa khí gas gây cười, với 1.950 quả bong bóng dùng để chứa khí gây cười. Đối tượng cũng khai nhận số bình chứa khí và bong bóng trên được đặt mua trên mạng xã hội về để bán lại, lấy lợi nhuận.

Cũng theo lời khai của An, mỗi bình N2O trên có trọng lượng từ 7-10 kg, được đối tượng mua với giá 500.000 đồng đến 700.000 đồng và bán ra với giá từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Qua kiểm tra, số hàng hóa trên không có giấy đăng ký kinh doanh, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Công an Phường 12 đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Lạt thụ lý theo thẩm quyền quy định…

Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dự báo các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp. Theo đó, Công an Phường 12 sẽ chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự và hoạt động phạm tội trên địa bàn. Để công tác phòng, chống tội phạm luôn đạt hiệu quả cao, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tinh thần tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, hãy chung tay với lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự địa bàn, để mọi người, mọi nhà đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn, hạnh phúc.

NHẬT LỆ