Đạ Huoai: Triệt phá sòng bạc tổ chức sát phạt tại nhà riêng

(LĐ online) - Chiều 19/1, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện và Công an thị trấn Đạ M’ri vừa mật phục triệt phá 1 sòng bạc được tổ chức tại nhà riêng và bắt quả tang 8 con bạc.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bài ăn tiền.

Các đối tượng đang bị tạm giữ, gồm: Nguyễn Thanh Hùng (42 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (69 tuổi), Hứa Văn Quang (29 tuổi), Nguyễn Thị Liễu (42 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (54 tuổi) cùng ngụ tại thị trấn Đạ M’ri cùng Đinh Quý Dậu (29 tuổi), Đinh Thị Kim Điệp (23 tuổi) cùng ngụ tại xã Đạ P’Loa và Trần Văn Tài (46 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađaguôi) để làm rõ các tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào tối 18/1, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh Tế - Ma túy Công an huyện Đạ Huoai đã đột kích triệt phá 1 sòng bạc được tổ chức tại một nhà dân trên địa bàn thị trấn Đạ M’ri, bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài xì lát ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 11,6 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 8 điện thoại và 8 xe máy của các con bạc.

Hiện, 8 đối tượng nói trên đã bị Công an huyện Đạ Huoai ra lệnh tạm giữ hình sự 3 ngày để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

