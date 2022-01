Đơn Dương: Khởi tố 2 tên cướp giật điện thoại trên tay cháu bé 6 tuổi

(LĐ online) - Chiều 27/1, Công an huyện Đơn Dương cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Ron Ma (29 tuổi) và Não Văn Thanh (22 tuổi), cùng trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tương Não Văn Thanh chỉ vị trí thực hiện hành vi cướp giật điện thoại trên tay cháu Đ

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 9/1, cháu H.M.Đ (6 tuổi) đang sử dụng điện thoại di động tại phòng khám của gia đình ở tổ dân phố Nghĩa Lập 2, thị trấn Thạnh Mỹ thì bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô tiếp cận giật lấy chiếc điện thoại tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bà H. (mẹ của cháu Đ.), Công an huyện Đơn Dương đã tập trung lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét. Qua rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, lực lượng công an xác định 2 đối tượng trên không thuộc địa bàn Đơn Dương quản lý; đồng thời, nhận định nhiều khả năng đến từ các địa bàn lân cận. Bên cạnh đó, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, 2 đối tượng này di chuyển từ hướng Ninh Thuận – Đơn Dương và đi về các huyện. Ngay lập tức, 1 tổ trinh sát khẩn trương phối hợp với công an các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, 1 tổ trinh sát khác di chuyển ngay xuống Ninh Thuận để điều tra theo hướng xuất phát.

Sau 4 ngày đêm lần theo các dấu vết, tối 14/1, tổ trinh sát hướng các huyện đã bắt được Kiều Ron Ma và Não Văn Thanh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng rất bình tĩnh, phủ nhận liên quan đến vụ cướp. Tuy nhiên, kết hợp trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, Thanh và Ma đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, chiều tối 9/1, Ma điều khiển xe mô tô chở Thanh đi từ Ninh Thuận lên Lâm Đồng để kiếm việc làm. Khi đi đến địa phận huyện Đơn Dương, Ma rủ Thanh tìm nhà dân nào có sạc điện thoại để sơ hở thì sẽ lấy trộm để sử dụng cá nhân. Đến khoảng 20 giờ ngày 9/1, khi đi qua thị trấn Thạnh Mỹ, cả hai vào đường Phạm Ngọc Thạch thì thấy cháu Đ. đang ngồi sử dụng điện thoại ở phòng khách. Ma nói Thanh vào lấy điện thoại rồi chờ tại một con hẻm gần đó, khi Thanh vừa giật được thì cả 2 nhanh chóng tẩu thoát về xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Chiếc điện thoại cướp được sau đó được Thanh đưa cho bạn gái sử dụng. Đến nay, Công an huyện Đơn Dương đã thu giữ được điện thoại này để trao trả cho bị hại.

Hiện, Công an huyện Đơn Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.

LÊ TIẾN