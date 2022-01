Đức Trọng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

(LĐ online) - Chiều ngày 14/1, UBND huyện Đức Trọng tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2021. Đồng chí Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Thái - Trưởng Công an huyện, trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể

Trong năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và vai trò, tích cực của lực lượng công an, công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện đã đi vào chiều sâu và có sự chuyển biến tích cực, đã huy động rộng rãi các tầng lớp nhân dân và cán bộ công nhân viên chức tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự. Do đó, đã phát huy được khí thế cách mạng và sức mạnh của quần chúng, tiếp tục làm thất bại thêm một bước âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh trật tự. Tạo bước chuyển biến quan trọng trong nhận thức và trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, các ngành, đoàn thể và đại bộ phận Nhân dân đã thấy được trách nhiệm, quyền lợi trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong năm, trên địa bàn huyện xảy ra 109 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó có 12 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; phát hiện, bắt 13 vụ 10 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; phát hiện, bắt 77 vụ, 97 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 158,8 g ma túy tổng hợp, 227,7 g cần sa... Ngoài ra, xảy ra 5 vụ cháy, thiệt hại khoảng 860 triệu đồng, không có thiệt hại về người; kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đối với 25.598 cơ sở kinh doanh, hộ gia đình...

Đã xây dựng xã Ninh Loan đạt xã điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các xã, thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm đã có như mô hình “Thanh niên xung kích”, “Tổ tuần tra tự quản dân cử dân nuôi, “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, “Tiếng kẻng an ninh”. Đồng thời, đang khai thác hiệu quả hoạt động 102 mắt camera giám sát an ninh và giao thông, 1.022 mắt camera an ninh, duy trì hoạt động 13 tuyến đường camera an ninh...

Đồng chí Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân.

Song song đó, huyện Đức Trọng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời. Công tác tuyên truyền pháp luật được quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Trong những quý đầu năm 2021 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Trọng đễn biến phức tạp, dẫn đến số vụ, số người chết do tại nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ 2020. Cả năm 2021, tai nạn giao thông có giảm về số người chết và số người bị thương nhưng chưa bền vững, gây nhiều thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông có lúc, có nơi chưa được khép kín 24/24 giờ và các ngày trong tuần...

Dịp này, 4 cá nhân đã được nhận “Kỷ niệm chương” “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào đã vinh dự nhận giấy khen của Công an tỉnh và của UBND huyện.

NHẬT MINH