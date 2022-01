Lâm Hà: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021

(LĐ online) - Chiều 14/1, UBND huyện Lâm Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà chủ trì hội nghị.

Trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho cá nhân tại Lâm Hà

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, phong trào toàn dân BVANTQ được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn. Từ đó, đã huy động được sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; thu hút rộng rãi các tầng lớp Nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn được đẩy mạnh. Các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng, duy trì, kiện toàn hoạt động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”... Do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, đã giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra; không để bị động, bất ngờ; không để kẻ địch, phần tử xấu móc nối, gây rối, biểu tình, bạo loạn và thành lập các tổ chức chính trị đối lập. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương.

Trong năm 2021, các cơ quan chức năng tại Lâm Hà đã phát hiện 85 vụ với 221 đối tượng vi phám pháp luật về trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 33 vụ, 55 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế. Công an huyện Lâm Hà cũng đã phối hợp với Phòng PC05 Công an tỉnh và chính quyền địa phương phát hiện, xử lý 48 vụ với 52 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Trong năm vừa qua, trên địa bàn Lâm Hà cũng đã phát hiện 46 vụ trên 57 đối tượng vi phạm về ma túy với tang vật thu giữ là 71,8979 gram ma túy tổng hợp; 6,5304 gram heroin; 15,16kg cần sa khô và 1.367 cây cần sa tươi. Trên địa bàn Lâm Hà cũng đã xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông làm 08 người chết, 02 người bị thương trong năm 2021.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể và cá nhân

Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Lâm Hà cũng đã cơ bản đã phát huy được vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; xây dựng, củng cố hoạt động của các mô hình đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Các ban, ngành, đoàn thể, ban Nhân dân thôn, tổ dân phố và mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở đã phát huy hơn tính tự giác, chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác đảm bảo ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân BVANTQ đã được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của những người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, chức sắc tôn giáo, phát huy được vai trò, tiện ích của các phương tiện truyền thông tại cơ sở; ứng dụng mạnh mẽ mạng xã hội Zalo, Facebook vào công tác tuyên truyền… Từ đó, tạo được sự tác động nhiều chiều, giúp Nhân dân hiểu rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, biện pháp phòng, chống tội phạm. Qua đó tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, chấp hành pháp luật, tự giác bảo vệ tài sản của Nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Nhân dân sẵn sàng cung cấp nhiều tin có giá trị giúp cơ quan công an đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hiệu quả.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho các tập thể

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận, nêu lên những thuận lợi, kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ thời gian qua và đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Dịp này, huyện Lâm Hà có 3 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 5 tập thể 4 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân BVNATQ năm 2021; có 1 tập thể và 1 cá nhân cũng đã được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đạt thành tích trong thực hiện chỉ thị của Bộ Công an thời gian qua. Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cũng đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ năm 2021.

DUY DANH