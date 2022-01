Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về an toàn giao thông, hình thành văn hóa giao thông

Năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt chỉ tiêu đề ra, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt, số vụ, người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, qua phân tích các vụ tai nạn giao thông xảy ra cho thấy, rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Chính vì lý do này, nhiệm vụ trong năm 2022 được đặt ra là cần phải tăng cường các biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân, chú trọng xây dựng văn hóa giao thông.

Cán bộ CSGT Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông cho bà con Nhân dân huyện Di Linh.

Sau khi đại dịch COVID-19 cơ bản được đẩy lùi, các hoạt động giao thông vận tải trở lại trong điều kiện thích ứng linh hoạt thì mật độ phương tiện và nhu cầu giao thông đang gia tăng dần trở lại như trước khi có dịch, nên tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trở lại. Để dần thiết lập trạng thái bình thường mới về trật tự ATGT, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, đặc biệt là chú trọng vào tuyên truyền nội dung, ý nghĩa nhân văn của những quy định liên quan đến bảo đảm trật tự ATGT trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/1/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Song song đó, cần phổ biến, tuyên truyền giúp người dân hiểu các quy định và cách thức ứng xử văn minh, đúng pháp luật trong quá trình tiếp xúc với lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Động viên, cổ vũ, khuyến khích những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc phê bình, lên án những hành vi vi phạm quy định trong tham gia giao thông cũng như trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT.

Công tác bảo đảm trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông luôn là mục tiêu quan trọng mà Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh quan tâm thực hiện. Nhiều kế hoạch, chương trình tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau đã được đơn vị triển khai thực hiện và được vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng chí Phạm Vũ Hùng - Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT cho biết: Năm 2021, mặc dù dịch bệnh phức tạp, nhưng đơn vị đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau phù hợp với từng giai đoạn. Cụ thể, Đội đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền. Trong đó, đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan như Công ty Taxi Mai Linh, Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt; Học viện Lục quân, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Trường Đại học Yersin... tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông bằng hình thức trực tuyến và cả trực tiếp, thu hút hơn 12.000 người tham gia. Đội cũng đã tổ chức phát 12.000 tờ rơi, treo 12 băng rôn, khẩu hiệu về ATGT ở nhiều nơi trên địa bàn. Cấp phát 9.500 tờ rơi tuyên truyền, 2.100 móc khóa, 3.900 bản cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho các cơ quan, doanh nghiệp, người lái xe như Công ty TNHH Phương Trang, Thành Bưởi, Công ty Taxi Mai Linh, LaDo, Trạm thu phí Liên Khương - Đà Lạt. Cấp phát 10.500 tờ rơi tuyên truyền, 1.900 móc khóa, 2.100 bản cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho các Đội, Trạm của Phòng CSGT, để phục vụ công tác tuyên truyền ở các tuyến quốc lộ thuộc các trạm. Đội tuyên truyền cũng phối hợp cùng lực lượng CSGT công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh bàn giao các tờ rơi tuyên truyền, cẩm nang ATGT phục vụ công tác và tham dự các buổi tuyên truyền, kí cam kết cho hơn 700 chủ xe, lái xe. Đặc biệt, thời gian qua, để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về ATGT, đơn vị đã phối hợp với báo, đài tại địa phương xây dựng, thực hiện các tin, bài, chuyên đề về ATGT.

Để từng bước kéo giảm tai nạn giao thông, thời gian qua, cùng với lực lượng CSGT, hầu hết các tổ chức, đoàn thể của tỉnh đã chủ động phối hợp cùng Ban ATGT và các địa phương triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp. Riêng Ban ATGT tỉnh cũng đã in, cấp phát 6.000 cuốn tài liệu “Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm của người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô trong lĩnh vực giao thông đường bộ”, 9.500 cuốn tài liệu “Quy định xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe mô tô, xe gắn máy”, 4.700 cuốn cẩm nang “Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn”; 48.000 tờ rơi “Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông”; và tài liệu Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ, tờ rơi “Hãy nói không với rượu, bia trước và trong khi lái xe”,...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT trên địa bàn..., Ban ATGT tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông, tiến tới hình thành văn hóa giao thông cho mọi lứa tuổi.

NGUYỄN NGHĨA