Ngăn chặn pháo lậu dịp cận tết

Cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều loại pháo nổ được các đối tượng rao bán rầm rộ trên mạng. Ðể triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Ðồng hơn 1 tháng qua đang tập trung ra quân, đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến pháo, bắt giữ hàng chục vụ việc với số lượng pháo lậu lớn.

Gần 100 kg pháo nổ Công an Lâm Hà bắt quả tang từ các đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép.

• VÔ TƯ CHÀO HÀNG CẤM

Chỉ cần gõ cụm từ “pháo nổ” trên một số trang mạng xã hội sẽ cho ra một loạt các page, các hội nhóm: “Pháo Tết 2022 không cọc”, “Pháo hoa 2022 không cọc”, “Pháo Tết 2022”, “Hội mua bán pháo hoa”... với hàng trăm thành viên theo dõi, tham gia. Các mặt hàng bị cấm, như pháo hoa lậu, pháo nổ lậu, điện thoại giả và cả tiền giả,… những ngày cận tết được các đối tượng rao bán công khai và cả trá hình, người dân có thể mua trên mạng khá dễ dàng.

Trong các hội nhóm này, các đối tượng công khai rao bán pháo nổ, kèm theo hình ảnh chi tiết các loại pháo để thu hút người mua nhưng giá cả thì bao giờ cũng chú thích “inbox” kèm số điện thoại để lại. Tuy nhiên, để tránh công an truy vết nhanh, các đối tượng hoạt động bán pháo lậu đều không cung cấp địa chỉ cụ thể.

Liên hệ với một chủ tài khoản chuyên bán pháo trên mạng xã hội Facebook tên K., người này đưa hẳn "bảng giá" để lựa chọn, cụ thể như pháo diêm 5.000 đồng mỗi hộp, pháo bi 200.000 đồng mỗi hộp, pháo hoa hộp 24 và 36 quả giá từ 300.000 - 500.000 đồng,… Theo lời giới thiệu, sau khi nhận 30 tới 50% tiền cọc chuyển khoản, pháo sẽ được giao tại nhà hoặc địa điểm khách yêu cầu, bên ngoài được ngụy trang, dán nhãn là quần áo, giày dép để tránh bị phát hiện.

Theo ghi nhận của chúng tôi, pháo của Trung Quốc và Thái Lan được nhập về bán trên các hội nhóm trên mạng, nhiều nhất là pháo hoa giàn 36, 49, 100 quả/hộp. Các đối tượng còn công khai luôn giá nhưng điểm chung khách muốn mua pháo phải chuyển trước 50% hoặc đưa đủ số tiền. Chúng tôi thử liên hệ với một Facebooker trong một nhóm kín tại huyện Lâm Hà, đặt mua 1 bịch pháo bi 100 viên giá 600.000 đồng thì người này cho biết, muốn nhận được hàng phải đặt cọc nửa tiền. Sau đó, chỉ cần cung cấp địa chỉ, số điện thoại, khoảng 3-5 ngày pháo sẽ được gửi xe khách hoặc qua dịch vụ giao hàng.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, từ đầu tháng 12/2021 đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

• NGĂN CHẶN NHIỀU VỤ MUA BÁN, VẬN CHUYỂN PHÁO LẬU

Tại địa bàn huyện Đức Trọng, nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch "Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022", trong 1 tháng qua, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn phối hợp phát hiện và bắt liên tiếp nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ.

Điển hình như cuối tháng 12/2021, Công an huyện Đức Trọng liên tiếp bắt 2 vụ tàng trữ pháo lậu tại thị trấn Liên Nghĩa. Cụ thể, các đội nghiệp vụ Công an huyện đã bắt quả tang Hoàng Văn Ph. (cư trú xã Hiệp An) đang có hành vi tàng trữ 7 hộp hình chữ nhật, nghi là pháo nổ, tổng khối lượng là 11,5 kg. Tại đường Nguyễn Tri Phương (Tổ 1, thị trấn Liên Nghĩa), lực lượng công an bắt quả tang Vòng Vĩnh Khìn (24 tuổi, cư trú xã Liên Hiệp), đang có hành vi tàng trữ 12 hộp hình chữ nhật nghi là pháo nổ, có tổng khối lượng là 18 kg.

Tại Lâm Hà, chỉ từ ngày 4 đến ngày 7/1, Công an huyện đã triệt phá nhiều vụ buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, đồng thời tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công an Lâm Hà đã khám phá 5 vụ, 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ các loại pháo nổ, tổng số tang vật thu giữ trên 60 kg pháo nổ. Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ trên địa bàn, hằng năm Công an tỉnh đều mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ. Đây là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng trong đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022.

Cùng với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt đấu tranh phòng, ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài việc tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống pháo; lồng ghép thông qua phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh và các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm về pháo, thì đấu tranh trực diện để ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực này là một trong những biện pháp được chú trọng.

C.PHONG