Quyết tâm giữ bình yên để Nhân dân đón Tết an vui

(LĐ online) - Nhằm đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn, Công an TP Bảo Lộc đã, đang tập trung triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc diễn biến tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo, nhận diện đúng tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm không để bị động, bất ngờ.

Công an TP Bảo Lộc bắt quả tang 1 vụ tổ chức sử dụng ma túy xảy ra trên địa bàn trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội dịp Tết

Sau 1 tháng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp cuối năm trên địa bàn TP Bảo Lộc của lực lượng công an cho thấy, các biện pháp đấu tranh được triển khai quyết liệt, đồng bộ khiến các loại tội phạm phải khiếp sợ, chùn bước. Trong 1 tháng qua, 8/8 vụ án hình sự được điều tra làm rõ, gồm 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 vụ cưỡng đoạt tài sản… Ngay trong những ngày đầu cao điểm, Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tập trung bám địa bàn hướng về cơ sở để đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm.

Qua đó, các lực lượng đã phối hợp truy xét, bắt giữ 1 đối tượng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của người dân xảy ra trên địa bàn. Tiếp đó, vào ngày 9/1, Công an thành phố đã nhanh chóng xác minh, tập trung lực lượng điều tra làm rõ và bắt giữ 1 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản có tính chất rất nghiêm trọng tại một nghĩa trang trên địa bàn phường Lộc Phát. Trong thời gian này, cơ quan điều tra đã khám phá bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường. Cùng với đó, cơ quan công an kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên, với hơn 20 người tập trung gây gổ chuẩn bị hỗn chiến.

Công tác tuần tra, xử lý vi phạm đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm luôn được Công an TP Bảo Lộc chú trọng triển khai đồng bộ

Đối với tội phạm ma túy, Công an TP Bảo Lộc đã làm tốt công tác nắm tình hình, trấn áp hiệu quả loại tội phạm này. Cụ thể, trong 1 tháng qua, đơn vị đã triệt phá 4 vụ, bắt giữ 6 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng phép chất ma túy. Đồng thời, quản lý chặt các đối tượng nghiệm ma túy, thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trong dịp Tết, tránh trường hợp mua phải hàng giả, hàng hóa kém chất lượng, Công an TP Bảo Lộc thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với các hành vi trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả; các hành vi vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm… Qua đó phát hiện 21 vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế và môi trường; ra quyết định xử phạt hành chính 14 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là 105 triệu đồng; tịch thu tang vật trị giá gần 90 triệu đồng và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp với số tiền 70 triệu đồng.

Đối tượng Trần Duy Lập gây ra vụ cướp tài sản tại nghĩa trang trên địa bàn phường Lộc Phát bị bắt giữ sau 2 ngày gây án

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng Công an thành phố chủ động tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ. Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 145 trường hợp vi pham các quy định của Luật giao thông đường bộ và xử phạt tổng số tiền hơn 225 triệu đồng, tạm giữ 37 phương tiện các loại. Trong đó, có 29 trường hợp sử dụng, điều khiển xe máy độ, chế lạng lách, rú ga, nẹt pô… bị xử lý và áp dụng các biện pháp răn đe; đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng tổ chức nhiều đợt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 20 và phát hiện 13 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 95 triệu đồng.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP Bảo Lộc tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố và các phường, xã triển khai các giải pháp về công tác phòng, chống dịch gắn với tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 263 chốt bảo vệ vùng xanh; đồng thời, phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch; tập trung bám địa bàn, theo dõi, quản lý, giám sát người từ nơi khác về, hướng dẫn khai báo y tế theo quy định và tập trung truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh Covid-19. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, cơ sở kinh doanh, cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 để Nhân dân địa phương yên tâm vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong an toàn, hạnh phúc.

Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ dịp tết đang là vấn đề “nóng” được Công an TP Bảo Lộc tập trung đấu tranh vì sự bình yên của người dân.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang rất cận kề, đây là thời điểm nguy cơ cao phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Theo Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng chủ động, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu băng nhóm tồn tại trên địa bàn thành phố.

Một vấn đề “nóng” được được Đại tá Phùng Tất Thành và lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc quan tâm chỉ đạo đó là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ; mua bán, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để kiểm soát tốt vấn đề này, lực lượng công an đang phối hợp với các ban, ngành, chính quyền các địa phương tuyên truyền để mỗi người dân cùng nêu cao ý thức trách nhiệm, chung tay cùng lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm liên quan. Qua đó, đảm bảo tốt an ninh trật tự, giữ bình yên địa bàn để người dân được vui Xuân, đón Tết trong an toàn, lành mạnh, nhà nhà được an vui.

KHÁNH PHÚC