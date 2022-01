Thu giữ gần 500kg pháo lậu, xử lý 79 đối tượng vi phạm

(LĐ online) - Qua công tác đảm bảo an ninh trật tự cao điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 67 vụ, 79 đối tượng vi phạm, thu giữ 492,67 kg pháo, 1.427 ống pháo, 434 quả pháo,…

Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang 1 thanh niên tàng trữ, buôn bán pháo lậu

Ngày 26/1 (tức 24 tháng Chạp), Công an tỉnh cho biết, trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 24/1/2022), lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, xử lý 67 vụ, 79 đối tượng vi phạm, thu giữ 492,67 kg pháo, 1.427 ống pháo, 434 quả pháo…; đã khởi tố 3 vụ, 4 bị can; xử lý hành chính 3 vụ, 3 đối tượng với số tiền 3 triệu đồng; cho cam kết không tái phạm 2 vụ, 2 đối tượng; đang tiếp tục điều tra, xử lý 59 vụ, 70 đối tượng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, tổ chức, cá nhân khi có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Riêng đối với hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép (quy định tại điểm i khoản 3 Điều 11) không quy định yếu tố định lượng để làm căn xử phạt, người có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng.

Còn theo Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì người phạm tội thuộc trường hợp sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 40kg đến dưới 120kg, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Tại Điểm c, khoản 3 quy định phạm tội thuộc trường hợp sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 120 kg trở lên, thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Đối với tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm điểm c, khoản 1 quy định: Người nào tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm;…

Trước thực trạng các đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo lậu diễn biến phức tạp những ngày cận Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc phối hợp giúp đỡ, cung cấp thông tin với các cơ quan nhà nước, lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, đảm bảo cho mọi người dân vui xuân, đón Tết bình yên.

C.PHONG