Bảo Lộc: Bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Chiều 20/2, Công an TP Bảo Lộc cho biết, vừa tiến hành lệnh bắt giam khẩn cấp đối với K’Brôs (19 tuổi, ngụ tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh) để phục vụ công tác điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng K’Brôs bị bắt giữ sau khi đột nhập vào 2 nhà dân trộm cắp tài sản

Trước đó, vào ngày 19/2, cơ quan điều tra Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo từ gia đình bà Vũ Thị Thúy Vân (ngụ tại đường Trần Phú, phường Lộc Sơn) về việc gia đình bà Vân bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm điện thoại di động. Từ những thông tin có được, Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Sơn đã triệu tập K’Brôs lên làm việc. Qua đấu tranh, với những bằng chứng sát thực, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đột nhập nhà bà Vân lấy trộm điện thoại di động.

Ngoài vụ trộm này, tại cơ quan điều tra, K’Brôs còn khai nhận, vào ngày 12/2/2022, đối tượng còn đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Minh (ngụ tại đường Yết Kiêu, phường Lộc Sơn) trộm cắp nhiều tài sản có giá trị gồm: 5 triệu đồng, 1 điện thoại di động và 1 nhẫn vàng. Số tiền và sản trộm cắp được, đối tượng sử dụng tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG