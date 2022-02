Bảo Lộc: Triệt phá sới bạc, thu giữ hơn 200 triệu đồng

(LĐ online) - Sới bạc này có 10 người tham gia đánh bạc ăn thua dưới 2 hình thức binh xập xám và đánh phỏm. Vụ đánh bạc được các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc triệt phá vào trưa qua 9/2.

Chiều 10/2, Công an TP Bảo Lộc thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với 10 người (8 nam, 2 nữ), cùng ngụ tại TP Bảo Lộc; đồng thời, phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý nghiêm theo quy đinh của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 9/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã đột kích vào một quán cà phê trên đường Nguyễn Công Trứ (Phường 2, TP Bảo Lộc). Tại đây, các trinh sát đã bắt quả tang 10 người đang đánh bạc ăn tiền dưới 2 hình thức đánh phỏm và binh xập xám ở 2 sòng bài gần nhau. Sòng bạc này được ngụy trang kéo cửa, che rèm kín để qua mặt cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 14 triệu đồng trên 2 chiếu bạc. Trong đó, chiếu bạc đánh phỏm có 12,9 triệu đồng và chiếu bạc binh xập xám có 1 triệu đồng. Đây là số tiền 10 người nói trên đang sát phạt ăn thua trong 1 ván bài. Ngoài số tiền nói trên, cơ quan công an còn thu giữ thêm 187,2 triệu đồng mà các con bạc mang theo trên. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bảo Lộc cùng phối hợp lập biên bản thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm 11 điện thoại di động, 7 xe máy và 1 xe ô tô.

Trước đó, vào ngày 8/2, Công an TP Bảo Lộc cũng đã bắt quả tang 1 vụ đánh bạc tại phường Lộc Tiến, với 10 người tham gia và thu giữ gần 60 triệu đồng.

NGUYỄN QUÂN