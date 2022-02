Cát Tiên: Phát hiện 170 trường hợp mua bán sang nhượng đất kê khai sai giá trị thực tế

(LĐ online) - Ngày 17/2, thông tin từ Công an huyện Cát Tiên cho biết: Tính từ tháng 9 - 12/2021, Chi cục thuế huyện Cát Tiên đã mời lên làm việc 170 trường hợp hộ gia đình vì kê khai giá trị mua bán nhà đất thấp hơn giá thực tế; thực hiện truy thu thuế nộp vào ngân sách Nhà nước với số tiền 834.911.723 đồng.

Theo đó, thời gian qua, tình hình mua bán đất đai trên địa bàn huyện Cát Tiên diễn ra nhộn nhịp, giá đất mua bán thực tế ngày càng tăng với tốc độ “chóng mặt”. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng nhiều người mua bán đất khai giá trong các hợp đồng mua bán thấp hơn giá thực tế rất nhiều lần, thậm trí có trường hợp khai thấp hơn đến cả tỷ đồng.

Theo Công an huyện Cát Tiên, để trốn tránh tiền thuế, nhiều người mua bán đất đã khai giá mua bán trong hợp đồng công chứng thấp hơn thực tế so với hai bên thoả thuận với nhau. Công an huyện Cát Tiên đã tiến hành xác minh, mời các trường hợp mua bán đất vi phạm thực hiện khai lại theo giá trị thực tế.

Đây là hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật, ngoài bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

HOÀNG SA