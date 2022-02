Đạ Tẻh: Bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 80 triệu đồng

(LĐ online) - Sáng 7/2, Thượng tá Trần Văn Hồng - Phó trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền theo hình thức “cào liêng”.

Tang vật thu giữ và các đối tượng bị tạm giữ tại hiện trường

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, qua theo dõi và phát hiện vào lúc 15 giờ ngày 6/2 tại nhà một người dân Thôn 3, xã Triệu Hải đang có hoạt động đánh bài ăn tiền. Qua nắm bắt tình hình, đến 19 giờ cùng ngày, tổ công tác của Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền bằng hình thức “cào liêng”.

Tại hiện trường, tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 40,3 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ (104 lá bài) và 1 chiếu nhựa. Qua kiểm tra trên người các đối tượng, Công an huyện đã tạm giữ số tiền 40,78 triệu đồng, 6 điện thoại di động các loại; tạm giữ 2 xe mô tô có liên quan đến vụ việc.

Hiện sự việc nói trên đã được Công an huyện Đạ Tẻh tiến hành lập biên bản, tạm giữ người phạm tội, và niêm phong toàn bộ tang vật, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thượng tá Trần Văn Hồng - Phó trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm, trong những ngày qua, Công an huyện Đạ Tẻh đã tăng cường tuyên truyền đến người dân về các hành vi vi phạm pháp luật, một số vụ việc thường xuyên xảy ra trong dịp cuối năm để người dân địa phương nắm bắt tình hình và tránh không để vi phạm; đồng thời, mạnh tay xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. So với các năm, dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 chưa xảy ra vụ việc nổi cộm, tình hình an ninh trật tự địa phương được đảm bảo để người dân vui xuân, đón tết. Riêng đối với hành vi đánh bạc, trong thời gian qua, tại xã Triệu Hải nổi lên tụ điểm đánh bạc. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch theo dõi, đấu tranh và xử phạt vi phạm. Công an huyện Đạ Tẻh khuyến cáo mọi công dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không nên tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

T.T.HIỀN