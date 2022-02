Đam Rông: Phát hiện và xử lý hành vi trồng cây cần sa

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, sau khi nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, chiều 9/2, Công an huyện Đam Rông đã phối hợp với Công an xã Đạ K’Nàng phát hiện và bắt quả tang tại nhà bà T.T.K.L (39 tuổi, trú tại thôn Đạ K’Nàng, xã Đạ K’Nàng) có hành vi trồng cây cần sa.

Cây cần sa thu được tại vườn nhà bà T.T.K.L

Cụ thể, tại vườn nhà bà T.T.K.L, lực lượng công an phát hiện 6 cây cần sa có đường kính gốc từ 1 - 2 cm, chiều cao 0,5 - 1 m, tổng trọng lượng 2,4 kg.

Cần sa là một loại ma tuý, nằm trong danh mục bị cấm. Hành vi trồng cây cần sa nếu chưa đến mức xử lý hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31//12/2021 của Chính phủ với mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Đối với vụ việc trên, hiện Công an huyện Đam Rông đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC NGÀ