Đam Rông: Xét xử lưu động các bị cáo chống người thi hành công vụ

(LĐ online) - Ngày 22/2, tại xã Đạ Tông, Toà án Nhân dân huyện Đam Rông đã tiến hành xét xử lưu động vụ án chống người thi hành công vụ tại xã Đạ Tông.

Các đối tượng trong phiên toà xét xử lưu động tại xã Đạ Tông

Theo cáo trạng, vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 8/10/2021, ông Lãnh Văn Bảy - Phó trưởng Công an xã Đạ Tông nhận được điện thoại của Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Tông về việc có một số đối tượng vào sân bóng đá của trường để đá bóng gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy của trường. Ông Bảy sau khi nhận được thông tin trên đã đến sân vận động của trường để nhắc nhở nhóm thanh niên không được đá bóng ở sân trường.

Thời điểm đó, có 18 thanh niên thôn Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông đang đá bóng trên sân trường. Nhóm thanh niên không chấp hành nhắc nhở, ông Bảy cầm trái bóng trên tay thì bị 5 đối tượng là Kon Yông Ha Bột (22 tuổi), Kon Yông Ha Bươn (24 tuổi), Kon Yông Ha Bún (19 tuổi), Đa Cát Ha Giểu (24 tuổi), Liêng Hót Ha Viên (21 tuổi), cùng trú tại thôn Liêng Trang 1, Đạ Tông, Đam Rông tiến lên xô đẩy, đánh vào đầu, mặt, bụng của ông Bảy làm sưng mắt trái, chảy máu mũi, xước ngón giữa tay phải. Một số học sinh đang học ở đó đến can ngăn nhưng các đối tượng vẫn hung hăng đuổi đánh ông Bảy. Sau đó các đối tượng còn thách thức mới lên xe bỏ đi về.

Quá trình xảy ra sự việc, ông Bảy có mặc trang phục công an. Tuy nhiên, nhóm đối tượng trên vẫn có thái độ côn đồ, hung hãn, chống đối người đang làm nhiệm vụ, thể hiện sự coi thường pháp luật. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi của mình. Do uống rượu nên không chấp hành yêu cầu của ông Bảy, biết ông Bảy mặc trang phục Công an Nhân dân nhưng vẫn đánh. Các nhân chứng tại hiện trường đều thấy rõ sự việc.

Tại phiên xét xử, toà tuyên phạt hai đối tượng Kon Yông Ha Bột và Liêng Hót Ha Viên 12 tháng tù giam. Các đối tượng còn lại là 9 tháng tù giam.

Việc xét xử lưu động này ngoài việc xử lý nghiêm minh đối với bị cáo vi phạm còn có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục đối với bà con vùng DTTS nhằm nâng cao ý thức chấpn hành pháp luật của người dân.

