Hiệu quả từ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở Di Linh

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022, Công an huyện Di Linh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng bám sát địa bàn các xã, thị trấn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm.

Lực lượng Công an xã Hòa Ninh dán tờ rơi tuyên truyền tại hội trường thôn

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp hàng đầu nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Di Linh đã phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện tổ chức nhận, cảm hóa, giáo dục 95 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, thăm gặp 76 già làng, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện xây dựng 1 phóng sự, 6 tin, bài viết tuyên truyền, phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền về thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản; duy trì 2 bản tin/ngày; hướng dẫn các trường học trên địa bàn triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), không sử dụng pháo nổ dịp Tết Nhâm Dần năm 2022.

Công an các xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp xây dựng 76 tin, bài viết, tuyên truyền; thăm, gặp, tuyên truyền đến 85 hộ kinh doanh với 420 nhân công lao động và 61 hộ gia đình có 260 nhân khẩu về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tình hình dịch bệnh COVID-19, kết hợp dán tờ rơi tuyên truyền để bà con Nhân dân nâng cao cảnh giác phòng, ngừa.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện còn chú trọng việc xây dựng, nhân rộng củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Tiếp tục duy trì hoạt động của 10 mô hình tại các xã, thị trấn và 2 mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong đợt cao điểm này, đã vận động Nhân dân tham gia nhân rộng mô hình camera an ninh với 83 mắt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng trong dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công ty Bất động sản Tài Lộc Phát thực hiện Chương trình “Tết sum vầy, xuân bình an” tại 4 xã: Tân Châu, Bảo Thuận, Đinh Lạc, Đinh Trang Hòa, qua đó trao 40 suất quà cho 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã nhằm giúp đỡ các hộ dân có một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022, Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; qua đó, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân huyện nhà.

TIẾN DŨNG