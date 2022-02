Lan tỏa Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Gia Viễn

Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên xác định là nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Theo đó, những năm qua, Đảng ủy xã Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ xã đến các thôn, bản và các chi bộ trực thuộc về công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xã Gia Viễn được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy xã Gia Viễn yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu từng tổ chức; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là phải tự giác thực hiện, chủ động tuyên truyền vận động gia đình và người dân tích cực tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Gia Viễn cũng chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát với từng lĩnh vực, đối tượng, địa bàn. Cùng với đó là động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm…

Để lan tỏa Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương, Đảng ủy xã Gia Viễn đã tập trung chỉ đạo trong khâu tuyên truyền phải đa dạng các hình thức, nội dung, biện pháp nhằm làm chuyển biến hơn nữa về nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm trong tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gắn chặt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; các hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; chủ động phòng, ngừa, đấu tranh với các hoạt động kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đi ngược lại đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống buôn bán người. Qua đó, để động viên Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, các chi ủy, chi bộ và Ban Nhân dân các thôn, bản trên địa bàn xã Gia Viễn đã thành lập và kiện toàn các mô hình Tổ liên hộ tự quản về ANTT đi vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, là nhân tố quan trọng, hạt nhân thúc đẩy Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển toàn diện. Hiện nay, trên địa bàn xã Gia Viễn đã có 10 Tổ an ninh Nhân dân với 60 thành viên tham gia; 8 Tổ hòa giải với 82 thành viên; 18 Tổ liên hộ tự quản về ANTT với 447 hộ tham gia. Bên cạnh đó, các mô hình như: “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; “Trẻ em không vi phạm tệ nạn xã hội”; “Nông dân với kiến thức pháp luật”; “Chi hội Cựu Chiến binh không có hội viên và con em vi phạm pháp luật”; các Tổ hoà giải… đã được thành lập, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Thông qua hoạt động của các Tổ tự quản đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cho Công an xã giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc xảy có liên quan đến ANTT trên địa bàn. Cụ thể, trong năm vừa qua, từ nguồn tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng xã Gia Viễn đã vận động Nhân dân giao nộp 2 khẩu súng cồn, 2 thanh kiếm, 10 quả pháo bi, 5 bộ kích điện, bàn giao Công an huyện xử lý theo quy định; đồng thời, tổ chức kiểm tra và cho 1.246 hộ dân ký cam kết phòng, chống cháy nổ, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ đồ chơi nguy hiểm, pháo nổ, trái phép trong dịp Tết.

Cũng trong năm qua, thông qua triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cán bộ và Nhân dân xã Gia Viễn đã phát hiện và cung cấp nhiều nguồn tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ 9 vụ vi phạm hành chính, 3 vụ việc đến mức phải xử lý hình sự thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, xử lý 18 đối tượng. Nhân dân cũng đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước diễn ra trong năm.

Đồng chí Nguyễn Đình Lập - Chủ tịch UBND xã Gia Viễn cho biết, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân nên Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Từ đó, tạo điều kiện để địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

DUY DANH