Phú Hội: Đảm bảo an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số về an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông xã Phú Hội (huyện Đức Trọng) đã tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan cho người dân.

Lực lượng công an tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ

Phú Hội là xã có địa bàn rộng, với diện tích 107,2 km2, được chia thành 15 thôn, có dân số là 21.497 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 9.037 người, chiếm 42%. Hầu hết các thôn đều nằm dọc Quốc lộ 20, có 2 thôn trọng điểm về an ninh trật tự là Phú An và P’ré, chính vì vậy, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, địa bàn xã vẫn còn tồn tại nhiều điểm đen; số lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng cao, dẫn đến mật độ phương tiện lưu thông lớn; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân vẫn còn thấp.

Trước những khó khăn đó, trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện Đức Trọng và Đảng ủy, UBND xã Phú Hội đã xây dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch về tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 vào các ngày lễ, tết; kế hoạch thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm...

Để nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã, đặc biệt là trong các thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Ban An toàn giao thông xã đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức treo băng rông tuyên truyền trên các tuyến giao thông chính, với chủ đề về an toàn đường bộ; phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các trường học, các thôn trên địa bàn. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, thông qua các hội nghị giao ban, tổng kết, họp dân, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền trực quan pano, áp phích... Qua đó, đã thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia.

Cùng đó, lực lượng Công an xã đã tăng cường giải quyết đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các địa điểm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phối hợp với các già làng, trưởng bản, người có uy tín tại các thôn thông qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, các buổi sinh hoạt tôn giáo tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Với cách làm này, trong năm 2021, đã tổ chức tuyên truyền được 2 đợt, với khoảng 300 người tham dự; mở hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các già làng, chức sắc tôn giáo, trí thức trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 30 người tham dự. Phối hợp với Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là hội viên có con em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã và đang từng bước nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật cho người dân, hạn chế các vụ vi phạm về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Song song với đó, nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các hành vi vi phạm, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm, mật độ giao thông qua lại lớn. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, các lỗi vi phạm chủ yếu là: Đỗ xe ở hè phố, lòng đường đô thị trái quy định của pháp luật; không đội mũ bảo hiểm cho người ngồi trên xe mô tô, xe máy (chiếm trên 95% tổng số vụ vi phạm); chở theo 2 người, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển... Công an xã đã tiến hành lập biên bản, xử lý đúng quy định, chức năng, qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Ngoài ra, UBND xã cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân thu dọn hành lang, tháo dỡ lều lán, giải tỏa chợ cóc, các điểm tập kết vật liệu trên đường; các công trình đang thi công được thu dọn gọn gàng, đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn; giải tỏa các sạp hoa quả, xe đẩy lấn chiếm lòng, lề đường; tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên quan tâm, chú trọng phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, mô hình tiên tiến trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã, nhằm kịp thời ghi nhận, khích lệ, động viên tinh thần hăng hái thực hiện phong trào thi đua. Điển hình như mô hình “Tự nuôi, tự quản” của thôn Phú An; mô hình “Camera an ninh” của thôn Phú An, R’Chai, Phú Trung; mô hình “Ánh sáng văn minh, ánh đèn an ninh” của các thôn... Đến nay, có khoảng 70% các đoạn đường trên địa bàn xã đều được lắp đèn đường, góp phần tăng cường an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã, đảm bảo bình yên cho Nhân dân.

