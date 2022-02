Tà Năng thực hiện tốt việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Nhằm giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, thời gian qua, Công an xã Tà Năng (huyện Đức Trọng) đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nỗ lực vận động người dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Công an huyện Đức Trọng tiến hành tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân tự giác giao nộp.

Là xã vùng sâu của huyện Đức Trọng, với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, chủ yếu là rừng núi, nhiều người dân trong xã Tà Năng vẫn còn thói quen lưu giữ và sử dụng súng săn (súng thể thao, súng hơi), súng tự chế và các loại cung, nỏ... để phát nương rẫy, bảo vệ mùa màng, vật nuôi, hoặc săn bắn, mưu sinh... Phần lớn số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN, CCHT) này đều do người dân tự chế, tuy thô sơ, nhưng vẫn có tính sát thương cao.

Trước tình hình đó, công tác triển khai thực hiện vận động người dân thu hồi VK,VLN, CCHT trên địa bàn xã luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng.

Triển khai các đợt cao điểm về vận động thu hồi VK,VLN, CCHT, Ban Chỉ đạo 138 xã đã chỉ đạo lực lượng Công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm siết chặt công tác quản lý, vận động toàn dân giao nộp VK,VLN,CCHT. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, cũng như tác hại của việc tàng trữ, mua bán vũ khí trái phép… góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai thực hiện, trong đó, mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” triển khai từ năm 2020 được đánh giá mang tính đậm chất nhân văn và hiệu quả cao, không chỉ riêng trên địa bàn xã Tà Năng.

Bên cạnh đó, Công an xã đã chủ động trong công tác nắm tình hình, thực hiện phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phát động sâu, rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân. Mặt khác, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý rừng tăng cường bám, nắm địa bàn, kịp thời thông tin các các tình hình liên quan và tranh thủ phát huy tốt vai trò của những người có uy tín, già làng, trưởng bản, các đồng chí cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vừa tự giác giao nộp, vừa tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK,VLN,CCHT. Điển hình như mới đây, nhận thông tin từ đội nghiệp vụ Công an huyện có 1 bưu kiện giao dịch tại xã Tà Năng có dấu hiệu liên quan đến VK,VLN, CCHT, người nhận là một thanh niên ngụ tại thôn Tà Sơn, xã Tà Năng, có quê gốc ở huyện Đơn Dương. Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng nắm được thông tin đối tượng trên đã đặt mua một số linh kiện súng hơi và tự mày mò học cách lắp ráp, với chi phí ước tính khoảng hơn 10 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn về ở hẳn với gia đình bố mẹ tại huyện Đơn Dương, còn khẩu súng thì cất giấu vào rừng; điện thoại không liên lạc được. Lực lượng công an xã đã tiếp cận người thân, gia đình, bên vợ, tích cực vận động, tuyên truyền, khoảng sau hơn 1 tuần, đối tượng đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, giao nộp khẩu súng trên.

Bên cạnh những thuận lợi, theo Công an xã Tà Năng, quá trình triển khai thu hồi VK, VLN, CCHT gặp không ít khó khăn. Bởi, do không nắm rõ thông tin, cộng với một phần do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên nhiều người dân trên địa bàn xã chưa hiểu hết chủ trương của việc thu hồi VK,VLN,CCHT; vì vậy, không giao nộp mà đem cất giấu hoặc cho người khác; hoặc lo sợ khi mang nộp các loại VK,VLN,CCHT sẽ bị xử lý theo pháp luật nên ngại giao nộp... Thêm một nguyên nhân nữa, đó là người dân sinh sống trong cùng một thôn, làng thường là anh em họ nên khi lực lượng Công an vận động thu hồi VK,VLN, CCHT thường che giấu cho nhau.

Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nên ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt. Bà con đã tự giác giao nộp 8 khẩu súng cồn tự chế, 1 súng nỏ bắn đạn bi sắt, 2 súng hơi, 2 súng tự chế bằng gỗ và nhiều dao, rựa, mã tấu các loại...

Việc thực hiện tốt thu hồi VK, VLN, CCHT đã góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Tà Năng, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đại diện Công an xã Tà Năng cho biết: Trong thời gian tới, với vai trò chủ công, nòng cốt, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, thu hồi VK,VLN, CCHT trái phép trên địa bàn. Và để thực hiện có hiệu quả công tác này, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an thì cũng cần sự chung tay của toàn hệ thống chính trị, và trên hết, mỗi người dân cần phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

NHẬT MINH